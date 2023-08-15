إنشاء محطة أرضية جديدة بأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك

تمكن مختبر الأقمار الصناعية المكعبة بأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك التابعة لجامعة الشارقة من إنشاء محطة أرضية جديدة تتكون من طبق دش هوائي بقطر 4.5 متر، والتي تعمل بنطاق ترددي عالي (S) مما يتيح الفرصة لمهندسي المختبر على تحميل ونقل البيانات بسرعة عالية، والتي بدورها تزيد من دقة البيانات التي يتم استقبالها من الأقمار الصناعية.

تهدف المحطة إلى تحميل ومتابعة بيانات أول قمر صناعي أطلقته الأكاديمية مؤخراً وهو الشارقة-سات-1، والذي يتكون من حمولتين؛ الحمولة الرئيسية، هي كاشف الأشعة السينية المطور والذي يساعد على دراسة الإشعاعات الصادرة من الشمس وبعض الأجرام السماوية في مجرة درب التبانة، ومدى تأثير الأشعة السينية في الطقس الفضائي لكوكب الأرض، أما الحمولة الثانية، تتكون من كاميرتين بصريتين لغرض التصوير.

كما سيتم الاستفادة من المحطة الأرضية الجديدة في سلسة من المشاريع المستقبلية تحت عنوان "الشارقة-سات" بهدف تعزيز دور إمارة الشارقة في قطاع تكنولوجيا الفضاء، مستهلاً بالشارقة-سات-2، والذي يساهم في تطوير مشاريع البنية التحتية في الإمارة.