نورا المطروشي ومحمد الملا يتدربان على السير في الفضاء

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، خوض رائدي الفضاء نورا المطروشي ومحمد الملا، تدريبات السير في الفضاء داخل مختبر الطفو المحايد الواقع في مركز جونسون للفضاء، ضمن الدفعة 23 من رواد فضاء «ناسا».

وتمثل هذه التدريبات خطوة مهمة في مسيرة الرائدين الإماراتيين، حيث سبق لهما أن أتمّا مجموعة من التدريبات خلال الفترة السابقة، منها تدريبات البقاء على قيد الحياة في أصعب الظروف، وزيارة مركز مارشال لبعثات الفضاء للاطلاع على مهام المركز وبرامجه.

وتعد تدريبات مختبر الطفو المحايد، الذي يقع في مدينة هيوستن الأميركية، أحد أهم الأساليب لتحضير الرواد لمهام السير في الفضاء، وتتم في حوض سباحة ضخم، يبلغ طوله 202 قدم، وعرضه 102 قدم، وعمقه 40 قدماً. وتعتبر التدريبات إحدى التجارب المهمة لرواد الفضاء قبل أي مهمة فضائية، حيث يتم ارتداء بدلة الفضاء تحت سطح الماء، داخل حوض سباحة ضخم معد للتدريب، مع الاستعانة بأثقال تحافظ على مستوى الرواد، لتجنب الهبوط تحت القاع، أو الطفو إلى السطح، ويأتي ذلك لوضع رواد الفضاء في حالة شبيهة بانعدام الوزن والجاذبية، حيث يمضون ست ساعات تحت الماء، التي تعادل ساعة واحدة خلال السير بالفضاء خارج محطة الفضاء الدولية. وتعد مهام السير في الفضاء إحدى أهم المهام التي يقوم بها الرواد على متن محطة الفضاء الدولية، لذلك تُعزز هذه التدريبات من دور نورا المطروشي ومحمد الملا مستقبلاً، خلال أي مهام فضائية، حيث تتطلب محطة الفضاء الدولية مئات الساعات من مهام السير في الفضاء لصيانتها وتحديثها بشكل دوري.

ونجح رائد الفضاء سلطان النيادي، في 28 أبريل الماضي، في أن يكون أول رائد فضاء عربي يخوض مهمة سير في الفضاء، رفقة رائد الفضاء ستيفن بوين، على مدار سبع ساعات ودقيقة واحدة، وكان من بين أحد الأهداف الأساسية لهذه المهمة، هو العمل على سلسلة من المهام التحضيرية لتركيب ألواح شمسية، وهو ما تم تحقيقه بنجاح.