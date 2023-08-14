بلدية دبي تطلق خدمة طلب ترخيص أعمال صيانة المباني ذاتياً

أطلقت بلدية دبي خدمة جديدة لطلب ترخيص أعمال صيانة المباني ذاتياً لإصلاح العيوب الإنشائية البسيطة فيها، التي حولت رخص الصيانة للأعمال الإنشائية إلى رخص ذاتية، دون الحاجة إلى تدقيق من قبل مهندسي البلدية، مع إلغاء رخص الصيانة البسيطة ورخص أعمال الصبغ، فضلاً عن تقليص عدد الخطوات وتسهيل إجراءات الحصول على الرخصة إلى ترخيص ذاتي وسريع.

وأشارت مديرة إدارة تراخيص المباني في بلدية دبي، المهندسة ليالي عبدالرحمن الملا، إلى أن خدمة الصيانة الذاتية للمباني تعد خدمة إلكترونية تمكن المتعاملين من الحصول على ترخيص لتنفيذ أعمال صيانة وإصلاح العيوب الإنشائية للمبنى ذاتياً، حيث يجري ترخيصها وإنجازها عن طريق نظام دبي لتراخيص البناء على موقع البلدية.

وتقدم الخدمة الجديدة التي وفرتها بلدية دبي إمكانية حصول المكاتب الاستشارية والهندسية وشركات المقاولات وملاك الأراضي على الرخصة بشكل فوري، خصوصاً أن حجم الفئة المستهدفة حالياً يبلغ 1000 شركة مسجلة ضمن نظام دبي لتراخيص البناء.

ويصنف طلب ترخيص أعمال الصيانة الذاتية إلى أعمال الصيانة البسيطة وأعمال الصيانة الإنشائية الذاتية وأعمال الصيانة التخصصية.

كما أعفت الخدمة الجديدة الأعمال التي تهدف إلى الحفاظ على المبنى من خلال إصلاح عيوب غير إنشائية فيه من الحاجة إلى الحصول على رخصة صيانة، مثل أعمال الصبغ الداخلي والخارجي وتغيير الأرضيات.