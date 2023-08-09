رئيس الدولة يستقبل المصورة الإماراتية نورة النيادي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، نورة النيادي المصورة الوثائقية والرحالة الإماراتية.

ورحب سموه بنورة النيادي ـ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر ــ واستمع منها إلى أهم مبادراتها ومشاريعها داخل دولة الإمارات وخارجها والتحديات التي واجهتها خلال رحلاتها بجانب توثيقها للتفاصيل المعمارية والتاريخية والمعالم السياحية وغيرها .. وحثها سموه على مواصلة هذه التجارب الإنسانية الملهمة خلال رحلاتها الاستكشافية لتوثيق تقاليد الشعوب وثقافاتها والتعريف بها لما لها من أهمية في تحقيق التقارب والتواصل والتعارف فيما بينها.

من جانبها أعربت النيادي عن سعادتها بلقاء صاحب السمو رئيس الدولة معربة عن شكرها وتقديرها لاهتمام سموه ودعمه الدائم للشباب والذي يعد حافزاً مهماً لأبناء الوطن لمواصلة تميزهم في مختلف المجالات.