شرطة الشارقة تدعو المتضررين إلى استخراج شهادة «تلف مركبة» بفعل الرياح والأمطار

أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن خدمة الحصول على شهادة «لمن يهمه الأمر» بشأن تضرر وتلف مركبات بفعل الرياح والأمطار التي شهدتها إمارة الشارقة، أخيراً، متوافرة عبر تطبيق شرطة الشارقة الذكي «Sharjah Police».

وأوضحت أنه يتعين على طالب الخدمة اختيار أيقونة «خدمات شرطية»، ومن ثم اختيار شهادة «لمن يهمه الأمر»، ومن ثم ملء الحقول المطلوبة، ومنها بيانات الإتلاف، والموقع، والتاريخ، وصور الإتلاف، إضافة إلى ملكية المركبة، وبيانات جهة التأمين. وبعد اكتمال الإجراءات، سيتم إرسال رقم المعاملة عَبر البريد الإلكتروني. ودعت شرطة الشارقة إلى تحميل تطبيقها المتوافر على جميع متاجر الهواتف الذكية.

بدورها، أعلنت بلدية الشارقة عن إعادة فتح الحدائق أمام الجمهور بعد استقرار الحالة الجوية. وفعّلت البلدية خطة متكاملة للتعامل مع تقلبات الجو وحركة الرياح.

وعملت لجنة طوارئ الأمطار واللجان الفرعية التابعة لها على تكثيف استعداداتها للتعامل مع أي تجمعات للمياه. كما عزّز مركز الاتصال استعداداته لتلقي البلاغات من الجمهور.

وأكد مدير عام البلدية، ورئيس اللجنة، عبيد سعيد الطنيجي، توفير كوادر العمل والآليات والمعدات الخفيفة والثقيلة ومضخات سحب مياه الأمطار للتعامل مع الحالات الطارئة، وما نتج عن شدة الرياح من سقوط لبعض الأشجار في مناطق مختلفة.