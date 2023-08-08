1144 سائقاً يستفيدون من برنامج تخفيض النقاط المرورية في 6 أشهر

استفاد 1144 سائق مركبة سجلت بحقهم نقاط مرورية، من دورات خفض النقاط المرورية، واسترجاع رخصة القيادة، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأكد مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، العميد أحمد مسعود المزروعي، أهمية برامج ودورات تخفيض النقاط المرورية في الحد من الحوادث المرورية، التي يتم بموجبها استرجاع رخص القيادة للملتحقين بعد إنجاز برنامج الدورات.

وأوضح أن عدد الدورات خلال العام الجاري بلغ 729 دورة في أبوظبي والعين والظفرة. وجرى تنفيذها بلغات عدة (العربية والإنجليزية والأوردو)، ليتسنى لأكبر عدد ممكن من المستهدفين الاستفادة من برامجها.

وحث مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في قطاع أمن المجتمع، العقيد أحمد جمعة الخييلي، السائقين على الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، وعدم ارتكاب المخالفات التي يترتب عليها تسجيل نقاط في سجلهم المروري، قد تصل إلى سحب الرخصة، وإيقافهم عن القيادة وحجز المركبة.

وبموجب نظام تخفيض النقاط المرورية، يتم توفير ثلاثة برامج، تتيح لمرتكبي المخالفات المرورية مراجعة سلوكهم، إذ يستفيد من البرنامج الأول كل سائق يحمل رخصة قيادة مسجل بحقه نقاط مرورية من (8 إلى 23) نقطة، ويسمح بدخول البرنامج مرة واحدة في العام لكل سابقة مرورية، ويتم تخفيض ثماني نقاط في حال اجتيازه الدورة.

ويستفيد من البرنامج الثاني الأشخاص الذين تم سحب رخص القيادة منهم، ومتجاوزو الحد التراكمي للنقاط المرورية (24 نقطة) من أصحاب السوابق المرورية الأولى والثانية والثالثة، وتشمل الرخص المؤقتة والدائمة.

ومن شروطه أن تكون الرخصة سُحبت فعلياً، واستوفت المدة القانونية للسحب، فيما يستهدف البرنامج الثالث كل سائق مركبة عليها مخالفة تتضمن حجزها.