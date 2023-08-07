انخفاض حِدّة الطقس وانحسارها في المناطق الجبلية

عزا المركز الوطني للأرصاد الأمطار متفاوتة الغزارة والرياح الشديدة التي شهدتها مناطق متفرقة في الدولة خلال الأيام الماضية، إلى ما يُعرف بـ«موسم نشاط الروايح»، الذي يؤدي إلى تكوّن سحب ركامية محلية، وسقوط أمطار رعدية، يصاحبها بَرَد، كما تسبقها أو تصاحبها عادة تيارات هوائية هابطة عنيفة جداً.

وتوقّع المركز استمرار تأثيرات «نشاط الروايح» على بعض المناطق في الدولة اليوم، لاسيما المناطق الجبلية (بين إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة)، ولكن بشكل أقل حِدّة من الأيام الماضية.

وأكد المركز أن الأمطار والرياح الشديدة ناتجة عن منخفض جوي قادم من الشرق مصحوب بمنخفض جوي آخر يحرك طبقات رطبة قادمة من بحر العرب باتجاه الدولة، لافتاً إلى أن مرور هذه الطبقات بعوامل تسخين ووجود الجبال، أدى إلى تكوّن السحب الركامية الممطرة، لاسيما على المناطق الشرقية.

وأبلغ المركز «الإمارات اليوم» أن هذه الحالة الجوية كانت متوقّعة مسبقاً، وتم التحذير منها، وهي تُعرف داخل الدولة باسم «موسم نشاط الروايح» الذي يتركّز عادة خلال النصف الثاني من فصل الصيف مع بداية شهر يوليو، ويكون على شكل موجات متفرقة، تستمر الواحدة منها من ثلاثة إلى ستة أيام في العادة ثم تضعف تدريجياً، وتتأثر بها عادة مناطق واسعة من الأماكن المحاذية لسلسلة جبال الحجر في الإمارات وعمان، موضحاً أن هذا النشاط تَرَكّز على مناطق ممتدة بين العين والذيد ومسافي، مع ظهور تشكيلات السحب الركامية بعد الظهر، وتعمق وصولاً إلى مدن الساحل الغربي من المناطق الشمالية.

ويرجع البعض الاسم «نشاط الروايح» إلى حدوث هذه الحالة وقت «رواح الشمس»، أو الأوقات المبكرة، فيما يرى آخرون أنه يصاحب حدوثها رياح هابطة.

وذكر أن متوسط سرعة التيارات الهوائية بلغ 50 كم/س خلال اليومين الماضيين، كما وصلت سرعة الرياح في بعض المحطات إلى 100 كم/س.

وتوقّع المركز استمرار تأثيرات هذا المنخفض أو «نشاط الروايح» على بعض المناطق في الدولة اليوم، لاسيما المناطق الجبلية، ولكن بشكل أقل حِدّة من الأيام الماضية، لافتاً إلى أن طقس اليوم يكون غائماً جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وقد تمتد جنوباً يصاحبها سقوط أمطار، ويصبح رطباً ليلاً حتى صباح غدٍ على بعض المناطق الساحلية، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية، وتراوح سرعتها من 10 كم/س إلى 25 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت إلى أن الطقس غداً سيكون صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، يصبح رطباً ليلاً حتى الخميس على بعض المناطق الساحلية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً مع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتراوح سرعتها من 10 كم/س إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الخميس المقبل سيبقى صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار نهاراً، وتراوح سرعتها من 10 كم/س إلى 25كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الجمعة المقبل، صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً، منوهاً بأن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار نهاراً، وتراوح سرعتها من 10 كم/س إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

استمطار

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن اليومين الماضيين شهدا عدداً من الطلعات الجوية الخاصة بعمليات الاستمطار، للاستفادة من وجود السحب الممطرة المحلية، وتوافر عوامل نجاح الاستمطار، خصوصاً وجود الرطوبة النسبية والرياح الصاعدة.

وشدد المركز على أن عمليات الاستمطار لا تغيّر في طبيعة السحب، ولكنها تهدف في الأساس إلى زيادة معدلات أو كميات الأمطار من السحب الممطرة التي تشهدها الدولة.