«نافس» يكرّم مواطناً طموحاً من أصحاب الهمم

أكد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» التزام الشركات الخاصة بدعم فئات المجتمع.

وكرّم الأمين العام للمجلس، غنام المزروعي، موظفاً إماراتياً من أصحاب الهمم معروفاً بتفانيه الشديد في عمله لدى «بيوت ودوبيزل».

وجاء تكريم سالم باوزير، تماشياً مع استراتيجية البرنامج الوطني «نافس»، الهادف إلى رفع تنافسية الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، وتطوير المبادرات اللازمة لتأهيل الشباب للاستفادة من الفرص التي يوفرها القطاع الخاص في الدولة.

وأثنى الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، خلال زيارته إلى «بيوت ودوبيزل»، على إصرار «سالم» وتفانيه في العمل وتحديه الصعاب، وكونه مثالاً يحتذى به للشاب الإماراتي الطموح، كما أشاد باستراتيجية الشركة التي تدعم كل فئات المجتمع.

يأتي ذلك أيضاً تماشياً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف إنشاء مجتمع شامل يدمج الفئات كافة ويعمل على تمكين أصحاب الهمم، والمبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تحمل اسم «مجتمعي.. مكانٌ للجميع»، التي تهدف بدورها إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم.

وقال المزروعي: «ينعكس شغف سالم في تحقيق ذاته وإصراره على الانخراط في بيئة العمل على إنتاجيته وتفانيه ليؤكد أنه ليس هناك مستحيل مهما بلغت الصعوبات، مستنيراً بخطى ورؤى القيادة، حيث لا مستحيل ولا أحلام عصية على التحقق»، لافتاً إلى أن «تكريم سالم جاء لأنه مثال يحتذى به للمواطن الإماراتي المثابر».

من جهته، عبر سالم باوزير عن سعادته بالزيارة والتكريم، مضيفاً: «كانت بمثابة شرف لي وفرحة عارمة. شعرت بتقدير 17 سنة من العمل في القطاع الخاص قضيتها في خدمة الوطن وتغيير نظرة المجتمع تجاه أصحاب الهمم».

بدوره، قال المدير التنفيذي لـ«بيوت ودوبيزل» ورئيس مجموعة «دوبيزل» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيدر علي خان، إن زيارة وفد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، ترك أثراً إيجابياً في نفس سالم، مؤكداً أن دولة الإمارات نموذج يحتذى به في دعم وتمكين أصحاب الهمم ومساعدتهم على الانطلاق نحو آفاق النجاح والتميز، لافتاً إلى المسؤولية المشتركة بين القطاع الخاص والحكومي لدعم توجه الدولة والقيادة في توفير فرص عمل جديدة لجذب جميع الإماراتيين من فئات المجتمع كافة.

وتلتزم سياسة «بيوت ودوبيزل» بدعم جهود التوطين في دولة الإمارات بالتزامن مع رؤية «نحن الإمارات 2031» والتطور الدائم الذي يشهده اقتصاد الدولة، حيث تؤمن بأن التوطين سيكون إحدى الركائز القوية التي تدعم هذه الرؤية ومؤشر الأداء الرئيس لنجاحها.