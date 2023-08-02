«أوقاف دبي» تطلق «وقف موظفي حكومة دبي 2»

أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وهيئة دبي الرقمية، مبادرة وقف موظفي حكومة دبي في موسمها الثاني، التي تهدف إلى تشييد وقف مستدام جديد من المساهمات الخيرية لموظفي حكومة إمارة دبي.

وباشرت المؤسسة عمليات التصميم للمشروع الوقفي الثاني لموظفي حكومة دبي على قطعة أرض موقوفة (طباعة المصحف الشريف) بمنطقة البرشاء الثانية.

والمشروع فيلا سكنية تتألف من طابق أرضي وطابق أول. وتقدر تكاليف الإنشاء والتشييد مع قيمة الأرض بـ2.240 مليون درهم بعائد سنوي يقدر بـ180 ألف درهم، يتم صرفها على طباعة المصحف الشريف.

وأكدت المؤسسة أن أعمال البناء للمشروع الوقفي الأول لموظفي حكومة بدأت، وتمت تغطية نفقاتها من محفظة مبادرة «وقف موظفي حكومة دبي» التي جرى إطلاقها العام الفائت.

ورجح القائمون على المشروع انتهاء أعمال المشروع العام المقبل، ليكون أول وقف عقاري مستدام، يعود أجره على موظفي حكومة دبي الذين ساهموا بتبرعاتهم في إنجاح المبادرة.

وذكرت المؤسسة أن مبادرة «وقف موظفي حكومة دبي» في موسمها الأول سجّلت تبرعات 23 جهة في حكومة دبي، حيث تم تحصيلها عبر تطبيق «الموظف الذكي» التابع لـ«دبي الرقمية»، ثم تحويل الاستقطاع الشهري إلى حساب المؤسسة التي قامت بدورها بجمع هذه التبرعات وضخها في تمويل المشروع الذي تقوم بإنشائه، وبعد إنجازه ستقوم بإدارته واستثماره وتوزيع ريعه على مختلف أوجه الخير.

وأكد الأمين العام للمؤسسة، علي المطوع، أن «المبادرة مستمرة في تحقيق أهدافها النبيلة، ويمكن لموظفي حكومة دبي الاستمرار بعملية التبرع عبر قنوات التبرع المتاحة».

وأضاف المطوع: «لمسنا الحس الإنساني العالي لدى الموظفين الحكوميين، الذين لم يتأخروا عن المشاركة في المبادرة التي سيعود ريعها على مختلف أوجه الخير في الإمارة، وستقدم الدعم لأطياف المجتمع كافة»، لافتاً إلى أن «المبادرة عززت مفهوم التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع».