رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس نيبال تتضمن دعوة لحضور COP28

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رسالة خطية، إلى فخامة رام شاندرا باوديل رئيس جمهورية نيبال، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، المقرر عقده بمدينة إكسبو دبي في نوفمبر المقبل.

سلم الرسالة إلى فخامة باوديل، سعادة عبدالله بن جروان الشامسي سفير الإمارات لدى جمهورية نيبال، خلال استقباله في القصر الرئاسي.