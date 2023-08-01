إنقاذ توأمين وُلدا في الأسبوع الـ 22 من الحمل

أنقذت مدينة الشيخ شخبوط الطبية توأمين بعد أن وُلدا مبكراً في الأسبوع الـ 22 من الحمل، إلى جانب دعم نموهما إلى حين مغادرة المستشفى بعد أربعة أشهر.

وتعد حالات ولادة الأطفال في الأسبوع الـ22 من الحمل نادرة، وإذا ظلوا على قيد الحياة فإنهم يعانون عادة كثيراً من المشاكل، ومعدل بقائهم على قيد الحياة نحو ثلاثة من كل 10 أطفال مع احتمال إصابة واحد من أصل ثلاثة بإعاقة شديدة.

وأشار رئيس قسم طب حديثي الولادة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وطبيب الأطفال حديثي الولادة والخدج، الدكتور فيصل الزدجالي، الذي قاد علاج هذه الحالة إلى التعاون بين أعضاء الفريق متعدد التخصصات باعتباره عنصراً محورياً في نجاة التوأمين.

وقالت أخصائية طب الأطفال حديثي الولادة، الدكتورة وفاء ناجي جابر إن الأم بدأت بفقدان السائل الأمنيوسي على مدى أكثر من 18 ساعة، ما يعني احتمالية عالية للإصابة بالعدوى. وعند التشاور مع طبيب حديثي الولادة والتوليد والوالدين قررنا محاولة إنقاذ الطفلين، إذا استجابا عند الولادة».

وأضافت: «جاء التوأمان (ذكر وأنثى) بوزن لا يتخطى 475 جراماً، و504 جرامات، على التوالي»، لافتة إلى إنقاذ التوأمين وإتمام العملية بنجاح.