3 مراكز تميز جديدة في جراحات القلب والسمنة

كشفت دائرة الصحة في أبوظبي عن عزمها اعتماد ثلاثة مراكز تميز جديدة في الإمارة، الأول خاص بجراحة القلب للبالغين، والثاني لجراحة القلب للأطفال، إضافة إلى مركز جراحة السمنة، مشيرة إلى الإعلان عنها قريباً، ليصل بذلك عدد مراكز التميز في الإمارة إلى ستة مراكز بعد اعتماد مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، مركزين للتميز في السكتة الدماغية في أبوظبي، ومركز أبوظبي للخلايا الجذعية، مركز تميز لزراعة نخاع العظم.

وتفصيلاً، أكدت الدائرة أن مراكز التميز تُعد بمثابة منشآت رعاية صحية متخصصة تتميز بالخبرات العالية والتقنيات والبرامج المتقدمة، وتمتلك أحدث الابتكارات، ما يمكنها من عمل إجراءات طبية معقدة في مجالات سريرية متخصصة، وإجراء البحوث المتقدمة، وتوفير أعلى مستويات الرعاية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية للمرضى.

وأكدت التركيز على ستة عناصر أساسية عند تقييم أهلية المنشأة لتكون مركزاً للتميز، تشمل المخرجات السريرية، وتجربة وسلامة المرضى، وجودة الخدمات المقدمة، ومدى رضا وتفاعل العاملين في المنشأة، وبرنامج المنشأة التعليمي والبحثي، إضافة إلى برامج الإقامة والتدريب، كما تؤخذ الاعتمادات والتراخيص الحاصلة عليها المنشأة الصحية في الاعتبار عند تصنيفها مراكز للتميز.

وأشارت إلى أنها أطلقت برنامج مراكز التميز في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على المنشآت الصحية المرخصة التي تقدم أفضل مستويات الرعاية الصحية المتميزة في مجالات طبية معينة ومتخصصة، الأمر الذي يُمكن منشآت صحية مختارة أن تصبح مركزاً للتميز لتواصل تقديم أرقى الخبرات وموارد الرعاية المتعددة التخصصات التي تركز على خدمات علاجية لأكثر الحالات الصحية تعقيداً ضمن مجالات سريرية محددة، لتعود بأفضل النتائج العلاجية على المرضى.

وتابعت الدائرة أن مراكز التميز تلعب دوراً محورياً في جهودها لتحقيق رؤيتها «أبوظبي مجتمع معافى» على المستويين الجسدي والنفسي، من خلال تشجيع التميز في تقديم الرعاية الصحية عبر دمج العلوم والتكنولوجيا مع أفضل الممارسات التشغيلية، كما تدعم مراكز التميز مساعي الدائرة الهادفة إلى رفع كفاءة القطاع الصحي في الإمارة وضمان استدامته، بما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة للرعاية الصحية على مستوى العالم.

وبينت الدائرة أن الاختلاف بين مراكز التميز والمنشآت لصحية الأخرى، يتلخص في أن مركز التميز يقدم برنامجاً متخصصاً ضمن منشأة الرعاية الصحية، معتمداً من دائرة الصحة في أبوظبي، لتقديم إجراءات طبية معقدة في مجالات سريرية محددة.

وللحصول على اعتماد مركز التميز، تحتاج منشآت الرعاية الصحية إلى إثبات قدراتها وإمكاناتها، وكفاءة أطبائها، ومساهمتها في دفع عجلة الأبحاث الطبية والتعليم الطبي المستمر، والأهم من ذلك النتائج السريرية وتوفير أرقى مستويات الرعاية.

الإجراءات المعقدة

أكدت دائرة الصحة في أبوظبي أن الهدف من إطلاق مراكز التميز، ضمان حصول المرضى الذين يحتاجون إلى أكثر الإجراءات السريرية تعقيداً على أعلى مستويات الرعاية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبما يتوافق مع متطلبات مركز التميز، مشيرة إلى أن غير المقيمين في دولة الإمارات، يمكن إحالتهم للعلاج في مركز التميز، على أن تكون تغطية العلاج عن طريق الدفع الذاتي أو من خلال تغطية التأمين الطبي الخاصة بالمريض.