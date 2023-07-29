رئيس الدولة يواصل لليوم الثالث تقبل التعازي في وفاة سعيد بن زايد

تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، التعازي، لليوم الثالث، في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، رحمه الله، من وفود الدول الشقيقة والصديقة والشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.

فقد تقبل سموه التعازي من كل من رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة، سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ممثلاً عن صاحب السمو أمير الكويت، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع الكويت الشيخ أحمد فهد الأحمد، والوفد المرافق، ووزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والوفد المرافق، ورئيس إقليم كردستان العراق الشقيق نيجيرفان بارزاني، ووزير الشؤون الإسلامية الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب، مبعوث رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة.

كما قدم التعازي إلى سموه كل من رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور آبي أحمد، ونائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية والمغتربين في كوسوفو، دونيكا جيرفالا، وقائد الجيش في جمهورية باكستان الإسلامية، الفريق أول عاصم منير.

وأعرب الجميع عن خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو رئيس الدولة، وعموم آل نهيان الكرام، في الفقيد الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويلهم آله وذويه جميل الصبر والسلوان في مصابهم.

كما تقبل التعازي، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ.

إلى ذلك، تلقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء الجمهورية اليمنية الشقيقة، الدكتور معين عبدالملك، أعرب خلاله عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

كما قدم التعازي والمواساة إلى عموم آل نهيان الكرام في هذا المصاب، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آله وذويه جميل الصبر والسلوان.

كما نقل رئيس الوزراء اليمني خلال الاتصال إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تعازي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الدكتور رشاد محمد العليمي، ومواساته إلى عموم آل نهيان في وفاة فقيدهم الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.

من جانبه، أعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عن جزيل شكره وتقديره لما أبداه من مشاعر أخوية صادقة، تعبّر عن عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، متمنياً سموه لليمن وشعبها الشقيق السلامة من كل شر.

كما تلقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أمس، اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية تركمانستان الصديقة رشيد ميريدوف، قدم خلاله تعازيه ومواساته في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

ونقل ميريدوف خلال الاتصال تعازي رئيس تركمانستان، سردار بردي محمدوف، ومواساته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وعموم آل نهيان الكرام في فقيد الوطن الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آله وذويه جميل الصبر والسلوان.

من جانبه، أعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عن بالغ شكره لنائب رئيس وزراء تركمانستان، مقدراً ما عبّر عنه من مشاعر صادقة في هذا المصاب، وتمنيات خالصة لدولة الإمارات وشعبها تعبّر عن متانة العلاقات بين البلدين وشعبيهما الصديقين، متمنياً دوام الخير والسلامة لتركمانستان وشعبها من كل مكروه.

• منصور بن زايد يتلقى هاتفياً تعازي رئيس الوزراء اليمني ونائب رئيس الوزراء التركمانستاني.