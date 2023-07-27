محمد بن راشد يعزي رئيس الدولة في وفاة المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب الأول رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان رحمه الله.

وقال سموه في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" خالص التعازي والمواساة لأخي رئيس الدولة حفظه الله، ولعموم آل نهيان، ولشعب الإمارات العزيز في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان رحمه الله رحمةً واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وأحبابه وذويه الصبر والسلوان . إنا لله وإنا إليه راجعون ."