راحة مجانية لمقدمي الرعاية لكبار المواطنين

أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي، شروط تلقي طلبات الحصول على الخدمة المجانية، التي أطلقت عليها «الراحة المؤقتة لمقدمي الرعاية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم»، التي تهدف إلى توفير فترة راحة قصيرة الأجل لمقدم الرعاية الرئيس لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، تمكنه من الحصول على قسط من الراحة وممارسة النشاطات اليومية، وعدم قيامه بدوره المعتاد في تقديم العناية والرعاية.

ووفقاً للشروط التي حددتها الهيئة، يمكن توفير الخدمة لبضع ساعات خلال النهار أو الليل، أو لفترة أطول من ذلك، ويمكن أن تكون لمرة واحدة في الأسبوع بشكل منتظم، أو يتم القيام بها لمرة واحدة فقط في السنة.

كما يمكن استخدامها في الحالات الطارئة فقط.

وتضمن الخدمة التي تقدمها الهيئة عبر اختصاصيين في الرعاية أن يستمر الشخص غير القادر على رعاية نفسه في تلقي الرعاية اللازمة له في المنزل، أو خلال الوجود في مؤسسة للرعاية، أو عبر انضمامه مؤقتاً إلى مجموعة اجتماعية ملائمة لوضعه، ومنسجمة مع احتياجاته.

وتنص الشروط على وجوب أن يكون مقدم الرعاية من المواطنين المسجلين في خلاصة قيد صادرة من إمارة دبي، والمقيمين فيها إقامة دائمة ومستقرّة، وأن يكون من أقارب كبار المواطنين أو أحد أصدقائه، ويكون مقيماً مع أحد كبار المواطنين في المسكن، والمسؤول بالدرجة الأولى عن تقديم الرعاية له في المنزل.

أما بالنسبة لكبار المواطنين، فتؤكد الشروط أنه يجب أن يكون من المسجلين في خلاصة قيد صادرة من إمارة دبي، والمقيمين فيها إقامة دائمة ومستقرة، وأن يبلغ من العمر 60 عاماً فما فوق، وأن يكون من الحالات غير القادرة على رعاية نفسها، وتحتاج إلى مرافق دائم، وأن يكون حاصلاً على بطاقة «ذخر» لكبار المواطنين.

كما يجب أن يكون من ذوي الدخل المحدود من مستحقي خدمة المنافع المالية الاجتماعية من الهيئة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2012، بشأن المنافع المالية الاجتماعية في إمارة دبي.

وأوضحت الهيئة أن الخدمة تقدم في المنزل الذي يقيم فيه كبار المواطنين، ويمكن أن تقدم لمدة ساعتين، ولمرة واحدة في الأسبوع، وتستمر خلال العام حسب الطلب.

أما فيما يتعلق بالخدمة المقدمة لأيام، فإنها تقدم لمدة لا تتجاوز الـ48 يوماً في السنة، ويمكن أن تقدم في المنزل الذي يقيم فيه كبير السن، أو في دور الرعاية المؤسسية، بناء على توصيات الدراسة الاجتماعية التي يحددها مقيّم الحالة.

ويجب أن يقدم المرافق سبب رغبته في الحصول على فترة راحة لمدة أيام، على أن تكون مرتبطة بظرف ما مثل السفر، أو المرض، أو الارتباط بأمور خارج الإمارة تعوق وجوده مع كبير السن، وأسباب أخرى تدرسها إدارة كبار المواطنين، وترفع فيها توصيات للاعتماد من مدير الإدارة المختصة في الهيئة.

وأشارت الهيئة إلى الجدول الزمني المحدد للحصول على الخدمة، الذي يتضمن التقدم بالطلب عبر القنوات الإلكترونية والذكية، ويستغرق 15 دقيقة.

وتتم مراجعة الطلب، والبت فيه من قبل المختصين في الهيئة خلال يومي عمل، ومن ثم إجراء التقييم الصحي للشخص المطلوبة رعايته خلال يومي عمل، ويتم اتخاذ القرار النهائي خلال ساعة، وتقديم الخدمة من الجهات المعتمدة بناء على التاريخ المحدد من مقدم الطلب.