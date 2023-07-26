طقس الغد صحو ومغبر أحياناً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً .

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 19:38 والمد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 03:45 و الجزر الثاني عند الساعة **:**.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:05 والمد الثاني عند الساعة 06:35 والجزر الأول عند الساعة 09:04 والجزر الثاني عند الساعة 23:16.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 46 34 70 20

دبي 45 34 65 25

الشارقة 44 33 65 25

عجمان 42 34 60 30

أم القيوين 43 34 65 35

رأس الخيمة 44 33 65 35

الفجيرة 34 30 85 50

العـين 43 34 50 25

ليوا 46 35 70 25

الرويس 42 33 90 30

السلع 40 31 95 40

دلـمـا 41 32 90 60

طنب الكبرى 39 31 85 60

الصغرى 39 31 85 60

أبو موسى 39 31 85 60