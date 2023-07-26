«الموارد البشرية»: 18.6 مليون تواصل مع المتعاملين

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين إجراء نحو 18.6 مليون عملية تواصل مع متعامليها خلال النصف الأول من العام الجاري، من خلال منظومة «تواصل»، موضحة أن قنوات التواصل المتعددة مع الوزارة، تتيح للمتعاملين وأفراد المجتمع تقديم الشكاوى، والاستفسار عن الإجراءات وطريقة تقديم المعاملات والطلبات، إضافة إلى تلقي الملاحظات والاقتراحات، وطلب الدعم الفني، وتسجيل البلاغات وغيرها، بهدف تسهيل تواصل المتعاملين مع الوزارة وتقديم خدمة نوعية ومتميزة تلبي تطلعاتهم.

ويقدم المركز خدماته بثلاث لغات رئيسة هي العربية والإنجليزية والأوردو، إلى جانب 17 لغة فرعية من اللغات الأكثر انتشاراً في سوق العمل، ويستجيب لاتصالات وطلبات المتعاملين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

كما تلبي الخدمات احتياجات المنشآت والعمال وأصحاب العمل المستخدمين للعمالة المساعدة، وخدمات هذه الفئة من العمالة، إضافة إلى خدمات الكوادر الوطنية.

وأكد مدير إدارة علاقات المتعاملين في الوزارة، حسين العليلي، كفاءة منظومة «تواصل» في تقديم الخدمة المتميزة للمتعاملين، لاسيما من حيث الرد السريع على الاستفسارات، وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه المتعاملين، وذلك في ضوء تعزيز ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية ضمن منظومة العمل، والاستجابة السريعة لاحتياجات المتعاملين.

وقال العليلي: «تلتزم الوزارة بتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وفقاً لمعايير نظام تصنيف النجوم العالمي، وانتهاج التميز في الإجراءات المتعلقة بالتواصل معهم وتلبية تطلعاتهم، من خلال أدوات التواصل المتميزة والمبتكرة التي توفر الوقت والجهد»، مشيراً إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية للاستجابة السريعة والمتكاملة مع البيانات الواردة، وتنفيذ المهام المرتبطة بعملهم بدقة وفاعلية وتكاملية.

• التواصل مع المتعاملين شمل 12.6 مليون رسالة بريد إلكتروني ومليوني كشف حساب.

قنوات «تواصل»

تضم قنوات منظومة «تواصل» مركز الاتصال 600590000، وخدمة «واتس أب»، وخدمة الدردشة المباشرة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، والبريد الإلكتروني (ask@mohre.gov.ae)، إلى جانب منصة «تواصل» في مكاتب وزارة الموارد البشرية والتوطين التي تتيح المكالمات المرئية والصوتية مع المتعاملين، ونظام «صوت المتعامل» وملتقى «المتعامل أولاً»، إضافة إلى حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي (@mohre_uae)، ونظام الرد التفاعلي الآلي، والإشعارات التوعوية لأصحاب العمل والموظفين، وخدمة كشف الحساب الشهري للمنشآت.