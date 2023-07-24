طقس صحو ومغبر أحياناً

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ومغبراً أحياناً، وتظهر بعض السحب على المناطق الشرقية والغربية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:44 والمد الثاني عند الساعة 04:42، والجزر الأول عند الساعة 10:43 والجزر الثاني عند الساعة 23:12. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:30 والمد الثاني عند الساعة 02:13، والجزر الأول عند الساعة 20:21 والجزر الثاني عند الساعة 07:22.