«طرق دبي»: 5 فوائد لاستخدام وسائل النقل المرخصة

حددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خمس فوائد لاستخدام وسائل النقل المرخصة على رأسها توافر عناصر السلامة والأمان، وسهولة وضمان استرجاع الأغراض المفقودة.

وأكدت أنه على الركاب الاستفادة من خيارات وسائل النقل المرخصة المتعددة التي تتسم بعدد من الفوائد التي على رأسها التمتع بأمان وسلامة مركبات النقل المرخصة، والتنقل مع سائقين لديهم درجة عالية من الأداء الاحترافي في القيادة، وكذلك إمكانية استخدام بطاقة «نول» بديل النقود، وسهولة وضمان استرجاع الأغراض المفقودة، فضلاً عن توافر قنوات لتقديم الشكاوى عند الضرورة.

وقالت الهيئة إنها نفذت مؤخراً حملة تفتيشية مشتركة مع شرطة دبي للحد من «ظاهرة تهريب الركاب»، مؤكدة أن العمليات والحملات التفتيشية التي تنظمها تنفيذاً لأحكام القانون تهدف إلى منع مزاولة نشاط نقل الركاب مقابل ربح مادي، من خلال ملاحقة الأشخاص الذين يقومون بالترويج لخدمة نقل الركاب بسيارات غير مرخصة في الإمارة لمزاولة النشاط أو الإعلان عن تقديم الخدمة سواء بالمناداة على الأشخاص أو بأية وسيلة أخرى، مضيفة أنها تهدف أيضاً إلى ضبط وتحرير محاضر مخالفات للحد من ظاهرة النقل غير المرخص وحجز المركبات التي تترتب عليها مخالفات متراكمة.

وأشارت إلى أنها تعمل على الحد من ممارسة بعض الشركات والأفراد لنشاط نقل الركاب، من خلال الترويج لهذه الخدمة عبر التطبيقات الذكية والإعلانات ومواقع الإنترنت، دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لهذا النشاط، كما دعت أفراد المجتمع إلى تجنب استخدام وسائل النقل غير القانونية أو غير المرخصة، نظراً للخطورة التي تشكلها على سلامة وأمن الركاب.

ونبهت الهيئة إلى أن الركاب الواقعين تحت وطأة استسهال استخدام النقل غير المرخص، ليس بوسعهم حرية تنبيه السائق لخطورة سرعته التي قد تُقابل بعدم اهتمام، مقابل نظام «أمان»، الذي ابتكرته الهيئة لتتمكن من السيطرة التامة على سرعات مركبات الأجرة في دبي.

وتبث الهيئة تحذيرات باستمرار للتوعية بمدى مساوئ ومخاطر التنقل عبر الوسائل غير المرخصة والتي تتضمن عبء حمل النقود، وكذلك الإمكانية المتدنية لاسترجاع المفقودات في حال فقدان الممتلكات لاسيما الثمينة منها مثل محافظ النقود والمجوهرات، بالإضافة إلى عدم ضمان تمتع سائقيها بمهارات وأدوات الأداء الاحترافي في القيادة، في وقت لا تتوافر فيه قنوات لتقديم الشكاوى بحق هذه الوسائل نظراً لأنها غير مسجلة في نظام الهيئة.

• استسهال استخدام النقل غير المرخص يفقد حرية تنبيه السائق لخطورة سرعته.