ذروة القيظ تنضج أصنافاً وفيرة من الرطب

توقع رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك إبراهيم الجروان، أن تبلغ درجات الحرارة في عموم المناطق في الجزيرة العربية ذروتها خلال النصف الثاني من يوليو وبداية أغسطس، لافتاً إلى أن هذا يساعد على سرعة إنضاج الرطب وتوفره بكثرة، قبل أن تتوغل الرطوبة العالية خلال النصف الثاني من أغسطس.

وقال الجروان لـ«الإمارات اليوم» إنه في ذروة القيظ وخلال فترة برج «الأسد» والتي يعرفها مزارعو النخيل في الإمارات بوفرة إنتاج الرطب تنضج الأصناف الفاخرة منه خلال فترة البرج والتي تمتد بين 23 يوليو إلى 22 أغسطس وكذلك يكون أوان «التبسيل» أو «تبسيل الرطب»، وهو تجفيف الرطب البسر المطبوخ أو المسلوق، يكون ذلك متوازياً مع بدء عمليات تجفيف الرطب الطازج ليتحول إلى تمر تحت أشعة الشمس في درجات حرارة عالية تساعد على نجاح هذه العملية خاصة مع وفرة إنتاج الرطب فيتم حفظه بالتجفيف.

وشرح أن ‏«البسال» رطب مجفف بعد سلق الرطب الذي يتميز بحلاوة البسرة بالماء لمدة تقارب 30 دقيقة، ثم تجفيفه تحت الشمس لمدة 3-5 أيام، طريقة لحفظ البلح، إذ يظل البسال صالحا للأكل لشهور عديدة يحافظ فيها على مذاق مميز وفوائد الرطب.

وأشار إلى أنه تشتهر مناطق زراعية عدة في دولة الإمارات بزراعة النخيل وإنتاج الرطب ومنتجاته منها منطقة الذيد في الشارقة والعين وليوا في أبوظبي، والنخيل في رأس الخيمة.