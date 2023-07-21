«دبي لرعاية النساء والأطفال» تبحث تطوير خدماتها

بحثت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال الخطط والحلول العملية لتعزيز ورفع كفاءة خدمات الرعاية والتأهيل التي تقدمها للمتعاملين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم على مدار يوم واحد، بفندق ميلينيوم بلايس مردف في دبي، وخصص للمتعاملين الخارجيين من مختلف الجنسيات، لاستعراض أبرز نقاط القوة والضعف في معطيات برامج الخدمات المقدمة، بهدف تعزيزها وتطويرها بحضور المدير العام للمؤسسة بالإنابة شيخة سعيد المنصوري، إلى جانب مديري وموظفي الوحدات المعنية. وشكل إطلاق إدارة الرعاية والتأهيل في المؤسسة «مبادرة بصمة»، تأكيداً لحرصها على تحسين تجربة المتعاملين، والوصول إلى تحقيق النسبة الأعلى من رضاهم عن أداء المؤسسة أثناء حصولهم على الخدمات الاجتماعيّة والنفسية والقانونية والإيوائية، وخدمات مركز الاتصال والخط الساخن إلى جانب خدمات التمكين.

وأكدت المنصوري أن اللقاء يأتي في سياق إنجاز رؤية المؤسسة، المتمثلة في الوصول إلى تحقيق أواصر قوية ومجتمع آمن عبر التواصل المباشر مع المتعاملين، ومشاركة آرائهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم حول طبيعة ومستوى الخدمات المُقدمة لهم ما يُتيح ترسيخ التعاون، والعمل معاً لتعزيز وتطوير الخدمات وتقديم الأفضل والوقوف على احتياجاتهم ومنحهم فرصة حقيقية كي يكونوا شُركاء فاعلين في صنع القرار، ورسم السياسات، باعتبارهم الأكثر دراية بمشكلاتهم ومتطلباتهم واحتياجاتهم.