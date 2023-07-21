حملة وطنية للأمن والسلامة بمحطات الوقود

تستعد اللجنة الإعلامية للحملة الوطنية التوعوية المشتركة للأمن والسلامة بمحطات الوقود، الممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية والقيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية، وبالشراكة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، لإطلاق الحملة لصيف 2023 للعام الرابع على التوالي، تحت شعار «خمسة لسلامتك» خلال الفترة من 26 يوليو الجاري حتى 25 سبتمبر المقبل.

وتأتي الحملة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز توجهات حكومة الإمارات، ورؤية القيادة لتكون دولة الإمارات أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى وعي مستخدمي محطات الوقود بمؤشرات الأمن والسلامة، والأساليب والسلوكات الصحيحة الواجب اتباعها في المحطات، وتحديداً أثناء عملية تعبئة المركبة بالوقود، وتعزيز الالتزام بالممارسات السليمة خلال تعبئة الوقود، المتمثلة في إبطاء السرعة إلى (20 كم/ساعة) عند الدخول إلى المحطة، وعدم ترك السيارة إلا للدواعي القصوى، والامتناع عن التدخين، وإطفاء المحرك، والتأكد من إغلاق خزان الوقود.