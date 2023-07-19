السفير التركي لـ"وام" : الشراكة مع الإمارات رافعة تنموية لعقد قادم

أكد سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، توجاي تونشير، أن الجولة الخليجية لفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية و التي تشمل دولة الإمارات تعد الجولة الخارجية الأولى لفخامته بعد الانتخابات الرئاسية التركية و تعكس مدى التطور الذي وصلت إليه العلاقات الإماراتية - التركية بوجه خاص والعلاقات الخليجية التركية بوجه عام ورغبة دولة الإمارات وتركيا في ترسيخ نموذج متطور ومستدام للتعاون التنموي على مختلف الأصعدة.

وقال تونشير، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام" بمناسبة الزيارة الرسمية لفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية لدولة الإمارات إنه “ من المهم للغاية للمنطقة، أن تعمل تركيا والإمارات سويا، وهو ما تحقق خلال نحو عامين شهدا زخما كبيرا في العلاقات الإماراتية التركية وشراكات مثمرة وبناءة بين البلدين ” مؤكدا أن الإمارات وتركيا تريدان تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وأضاف :" نرى الآن تقاربا ملحوظا بين البلدين تجاه العديد من الملفات في منطقتنا وحرصا مشتركا على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بها من أجل ازدهار ورخاء شعوبها".

وأكد أن هناك المزيد من التعاون بين البلدين في المجالات كافة، والمزيد من الزيارات المتبادلة بين الوفود الإماراتية و التركية في المجالات كافة منوها إلى أن زيارة فخامة الرئيس التركي التي تأتي في أعقاب زيارة العمل التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى الجمهورية التركية في شهر يونيو الماضي ستسهم في دفع العلاقات الإماراتية التركية نحو آفاق أرحب من النمو والتطور في مختلف المجالات".

وعن العلاقات الاقتصادية الإماراتية التركية توقع السفير التركي أن تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والجمهورية التركية حيز التنفيذ شهر سبتمبر المقبل بعدما صدقت حكومتا البلدين عليها، مؤكدا أن اقتصادي البلدين متكاملان وأن هناك عملا كبيرا من الدولتين من أجل ترسيخ نموذج متطور ومستدام للتعاون الاقتصادي.

و استعرض تونشير، عددا من الأمثلة للتطور في التعاون الاقتصادي بين البلدين .. وقال " إن الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري شهدت نموا في التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بنسبة نحو 87 % فيما ارتفع عدد السياح من البلدين بنسبة تتراوح ما بين 40 % و 50 %، وهناك نحو 200 رحلة طيران أسبوعية بين الإمارات وتركيا إلى جانب نمو كبير في حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا وتواجد بارز للشركات التركية في الدولة.

وأكد تونشير، أن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والجمهورية التركية حيز التنفيذ من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في العمل والتعاون المشترك على الصعيد الاقتصادي بين الإمارات وتركيا وهم ما سيدعم بدوره أهداف البلدين من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.

تجدر الإشارة إلى أن حجم التجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات والجمهورية التركية بلغ نحو 19 مليار دولار خلال العام الماضي 2022 ويعمل البلدان على زيادة التجارة البينية غير النفطية، إلى مستوى 40 مليار دولار خلال خمس سنوات.