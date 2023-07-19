«زايد العليا» تدشن مصنعاً لإنتاج الأجبان

دشّنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مصنعاً جديداً لإنتاج الأجبان ومشتقاتها، في مركز إنتاج أصحاب الهمم التابع للمؤسسة بمنطقة الباهية في أبوظبي.

ويضم المصنع، الذي صُنعت معداته وأدواته بأيادي خمس مواطنات من طلبة معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، خمس من صاحبات الهمم المنتسبات للمؤسسة، فيما يستهدف تحقيق وتبنّي شعار «صنع في الإمارات»، من خلال تلبية متطلبات الإنتاج اليومي لمنتجات الألبان المختلفة، وتخزين حليب الماعز لإنتاجه في مرحلة لاحقة، وتسهيل عمليات الإنتاج باستخدام البرمجة المتقدِّمة.

وأكد الأمين العام للمؤسسة، عبدالله الحميدان، أن مصنع الأجبان الجديد حصل على شهادة المطابقة لمنتجاته من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ليُسهم في دعم مزارع أصحاب الهمم التي ستغطي متطلبات الإنتاج اليومي لمنتجات الألبان بالمصنع، وهو ما يدعم منصة مزارع «همم» لتشجيع المواطنين على العمل الحر وإصدار رخصة أبوظبي للمزارع، من خلال التسجيل في منصة مزارع «همم» لتوريد الألبان للمؤسسة.

وأكد أن الثقة في منتجات أصحاب الهمم منتسبي المؤسسة وتزايد الطلب والثقة المكتسبة وجودة تلك المنتجات، عوامل تمثل حافزاً كبيراً للمضي قدماً نحو إطلاق مبادرات وتنفيذ مشروعات هادفة لتمكين تلك الفئات ودعم وتنمية قدراتهم لجعلهم أشخاصاً منتجين في المجتمع ولهم دور أساسي في التنمية، مشيداً بما قدمته الكوادر الشابة المواطنة من طلبة معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، المشاركين في المشروع من تصنيع وتنفيذ أكثر من 10 أجهزة متنوعة تستخدم في تصنيع منتجات الأجبان.

ومن جانبه، قال مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، سعيد البحري العامري، إن «توفير الأجبان المحلية عالية الجودة يسهم في تقليل الاعتماد على واردات الأجبان ودعم منظومة الأمن الغذائي في هذا القطاع الحيوي، كما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني والاستفادة من طاقات أصحاب الهمم وتوفير فرص عمل لهم بما يساعد على دمجهم بصورة فاعلة في المجتمع».