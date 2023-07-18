ولي عهد رأس الخيمة يستقبل قائد الحرس الوطني

استقبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وفدا من الحرس الوطني برئاسة اللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري، قائد الحرس الوطني.

وأشاد سموه بالجهود المبذولة في تنفيذ متطلبات المرسوم الاتحادي للحرس الوطني، واطلع على مفهوم التنظيم الجديد للحرس الوطني كقوة أمنية وطنية تساند السلطات المدنية في عمليات الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب وتساهم في تعزيز الأمن الوطني الشامل بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية في الدولة.

كما ثمن سمو ولي عهد رأس الخيمة، جهود العاملين في قيادة الحرس الوطني، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم.

وأوضح سموّه، أن الحرس الوطني يعمل على صون الإنجازات والمكتسبات الوطنية، ويخدم أمن الوطن الشامل، ويدعم قدرة مؤسسات الوطن على مواكبة التحديات والتغييرات والمستجدات في المجالات المختلفة.