الشباب الاماراتي واثق من قدرة حكومته على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.. وفقا لاستطلاع "أصداء"

كشف استطلاع أصداء بي سي دبليو السنوي الخامس عشر لرأي الشباب العربي، والذي أصدرته "أصداء بي سي دبليو" وأعنت عنه قبل دقائق أن اليوم أن جميع الشباب الإماراتيين المشاركين في الاستطلاع واثقون من قدرة حكومتهم على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، كما رصد الاستطلاع كذلك مستويات عالية من ثقة الشباب الخليجي في الإدارة الاقتصادية لحكوماتهم.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 98% من الشباب الإماراتيين إنهم واثقون من قدرة حكومتهم على معالجة مشكلة البطالة وأيد ذلك الشباب في باقي دول مجلس التعاون وذلك بنسبة تراوحت بين 70% و61%.

وأعرب أيضاً الشباب، ذكورا وإناثا، في دول مجلس التعاون الخليجي عن ثقتهم بقدرة حكوماتهم على معالجة الفساد، اذ وصلت نسبتهم الى 97% في دولة الإمارات، فيما تراوحت النسبة في باقي دول المجلس بين 84% و56%.

وتم إجراء الاستطلاع من قبل شركة أصداء بي سي دبليو خلال الفترة الممتدة من 27 مارس وحتى 12 أبريل 2023، وتضمنت 3 آلاف و600 مقابلة شخصية أجراها محاورون متمرسون من شركة سيكث فاكتور الاستشارية مع شبان وشابات عرب تراوحت أعمارهم بين 18- 24 عاماً. وكانت "أصداء بي سي دبليو" قد كشفت في يونيو الماضي عن النتائج الرئيسية لموضوع "مواطنتي العالمي"، وهو الأول بين المواضيع الستة التي يستكشفها الاستطلاع.

ويتناول اعلان اليوم النتائج المتعلقة ب بموضوعين هما "توجهاتي" و"سبل معيشتي"، والتي كشفت نتائج الاستطلاع عنهما عن تباين في الآراء بين شباب دول مجلس التعاون الخليجي وأقرانهم في دول شرق المتوسط وشمال أفريقيا.

وفي الإجابة على كيفية التعامل مع مشكلات ارتفاع تكاليف العيشة قال 98% من الشباب الإماراتيين إنهم واثقون من قدرة حكومتهم على معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة، لتتراوح النسبة في باقي دول مجلس التعاون الخليجي بين 66% و57%.

وعن مشكلة التغير المناخي، أبدى الشباب الخليجي ثقتهم أيضاً بقدرة حكوماتهم على مواجهة التغير المناخي، فوصلت نسبتهم الى 97% في دولة الإمارات، و75% في السعودية، و80% في سلطنة عمان، و77% في البحرين، و66% في الكويت، كما أكد 83% من الشباب الخليجيين إن بلدانهم تسير في الاتجاه الصحي بما يتعلق بحل مشكلات التغير المناخي.

الى ذلك، أظهرت نتائج الاستطلاع أن حوالي ثلثي الشباب العربي خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لا يثقون بقدرة حكوماتهم على معالجة أهم المشكلات التي يوجهونها والتي من أبرزها ارتفاع تكاليف المعيشة. قال رئيس شركة "بي سي دبليو" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومؤسس "أصداء بي سي دبليو": سونيل جون أن أبرز ما يميز استطلاع هذا العام هو الانقسام الحاد مجدداً بين الشباب الخليجي وأقرانهم في دول شمال أفريقيا وشرق المتوسط".

وأضاف إن روح التفاؤل السائدة لدى الشباب الخليجي كشفت أن تحقيق مثل هذا المستقبل أمر ممكن، وأن يقول ثلاثة أرباع الشباب الخليجي إن صوتهم مهم لقيادات بلدانهم مقارنةً بثلث الشباب فقط في دول شمال أفريقيا وشرق المتوسط، فهذا يعني الكثير ويظهر أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تتفهم نبض شبابها فعلاً".

وستنشر "أصداء بي سي دبليو" خلال الأسابيع المقبلة النتائج المتعلقة بالمواضيع الثلاثة المتبقية التي يغطيها الاستطلاع، وهي، "هويتي" االذي يغطي مواقف الشباب تجاه الدين والهوية الشخصية؛ و"طموحاتي المستقبلية الذي يعكس آمال الشباب العربي المستقبلية؛ و"نمط حياتي" الذي يسلط الضوء على عاداتهم، ووسائلهم للتسلية، ووسائل الإعلام التي يتابعونها. وسيتم الكشف لاحقاً عن النتائج المتعلقة بالتغير المناخي، والصحة النفسية، وحقوق الجنسين؛ مما يجعل استطلاع هذا العام الأكثر شمولاً في تاريخ المسح. وتندرج هذه النتائج جميعها تحت موضوع "واقع جديد ونظرة متغيرة" الذي اعتمدته "أصداء بي سي دبليو" عنواناً رئيسياً للنسخة الخامسة عشرة من استطلاعها.