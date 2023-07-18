شرطة أبوظبي تدعو إلى حماية الأبناء من الجرائم الإلكترونية

دعت شرطة أبوظبي إلى متابعة الأبناء خلال الإجازة الصيفية ضمن حملة «صيف بأمان»، داعية إلى عدم الانشغال عنهم.

وأكدت ضرورة حمايتهم من مخاطر الابتزاز والإساءة عبر مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، محذرة من حالات التنمر والتهديد والتحرش واستدراج الصغار لمشاركة صورهم وبياناتهم وتوريطهم في أنشطة غير أخلاقية، واستغلال الشبكات الإجرامية لهم في ترويج المخدرات عبر إرسال الرسائل العشوائية في وسائل التواصل الاجتماعي والتي تحوي صوراً ومقاطع فيديو ورسائل صوتية لترويج المخدرات.

وحذرت من الاشتراك أو شراء الألعاب الإلكترونية عبر مواقع الإنترنت وعدم الإفصاح عن تفاصيل بيانات البطاقة الائتمانية حفاظاً على سريتها، والشراء عبر المواقع الموثوقة التي تطبق ضوابط آمنة، واستخدام بطاقة مصرفية ذات رصيد محدود حتى لا يكونوا عرضة للاحتيال والقرصنة، ما يؤدي إلى خصم مبالغ شهرية من البطاقة البنكية، داعيةً إلى عدم التعامل مع الروابط المغرية والمتاجر الإلكترونية الوهمية وغير الموثوقة التي قد تقوم باستدراج العملاء إلى عمليات نصب من خلال سرقة أموالهم عبر بطاقاتهم المصرفية أو حساباتهم البنكية.

وحثت على اليقظة في التعامل مع مواقع الألعاب الإلكترونية التي يُقبل عليها الأطفال والمراهقون، إذ قد تستنزف المزيد من الأموال لاستكمال مراحل تلك الألعاب، ما يشكل ضغطًا على الآباء، إلى جانب خطورة وصول تلك المواقع لمعلومات البطاقة البنكية.

وأوضحت أن خدمة «أمان» هي قناة اتصال أمنية تستقبل المعلومات (الأمنية والمجتمعية والمرورية) وتعمل على مدار الساعة، وتتيح لأفراد المجتمع الإسهام في منع وقوع الجرائم قبل حدوثها بسرية تامة عن طريق قنوات التواصل المتاحة.