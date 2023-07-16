مكتوم بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة آمنة سالم الفلاسي

قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، يُقدم واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى آمنة سالم الفلاسي، والدة سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مجلس العزاء في دبي اليومk معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وعلي غانم المرّي وأنجال الفقيدة محمد، وأحمد، وخالد، وسالم غانم المرّي، حيث أعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيدة داعياً الله العلي القدير أن يتغمّدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.