ولي عهد رأس الخيمة يؤدي صلاة الجنازة على جثمان عبدالعزيز بن عبدالله القاسمي

ولي عهد رأس الخيمة يؤدي صلاة الجنازة على جثمان عبدالعزيز بن عبدالله القاسمي
أدى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة اليوم، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم القاسمي.
كما أدى صلاة الجنازة في جامع الشيخ زايد برأس الخيمة.. عدد من الشيوخ والمصلين.
و أعرب سموه عن خالص تعازيه و صادق مواساته إلى عموم آل القواسم الكرام، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع جميل الصبر و السلوان.
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