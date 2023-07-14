ولي عهد رأس الخيمة يؤدي صلاة الجنازة على جثمان عبدالعزيز بن عبدالله القاسمي

أدى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة اليوم، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم القاسمي.

كما أدى صلاة الجنازة في جامع الشيخ زايد برأس الخيمة.. عدد من الشيوخ والمصلين.

و أعرب سموه عن خالص تعازيه و صادق مواساته إلى عموم آل القواسم الكرام، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع جميل الصبر و السلوان.