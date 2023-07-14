«أوقاف الشارقة» تدشن مشروعات وقفية سكنية

دشّنت دائرة الأوقاف بالشارقة عدداً من المشروعات الوقفية الجديدة في مناطق مختلفة من الإمارة، ضمن مساعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال إحياء سنة الوقف، وإدارة واستثمار أموال الأوقاف الاستثمار الأمثل.

ويقع المشروع الوقفي الأول في منطقة الآبار على مساحة أرض تبلغ 746.6 متراً مربعاً، ويتألف من فيلتين عقاريتين سكنيتين، باسم الواقف علي بن محمد سلطان.

ويصرف ريعه على أبواب الخير.

أما المشروع الوقفي الثاني فيقع في منطقة الغافية على مساحة أرض تبلغ 738 متراً مربعاً، وهو عبارة عن فيلتين عقاريتين سكنيتين، باسم الواقف محمد عبدالكريم الرصاصي.

ويصرف ريعه على خدمة القرآن.

فيما يقع المشروع الثالث في منطقة حوشي على مساحة 900 متر مربع لكل أرض من أصل عدد خمس أراضٍ، وهو عبارة عن عدد 10 فلل عقارية سكنية باسم الواقف عبدالله سلطان عبدالله العويس. ويصرف ريعه على أبواب الخير.

وصرّح مدير عام الدائرة، طالب المري، بأن الفلل الجديدة تتميز بطابع فني حديث، وتواكب التطورات العمرانية العصرية الحالية، كما تم اختيار عناصر مناسبة لخلق بيئة مريحة للاستقرار، تلبي احتياجات أفراد المجتمع.

وأكد أن الدائرة تولي أهمية كبرى لتحقيق شروط الواقفين، وتسعى جاهدة لتحقيق رغباتهم وأهدافهم الخيرية، حيث يُعتبر الواقفون من الشركاء الأساسيين في تحقيق الخير والإحسان لرفعة المجتمع واستدامة أصول الأوقاف وتنميتها.

وأضاف المري: «نحرص على النهوض بالقطاع الاقتصادي الوقفي في الإمارة من خلال إدارة واستثمار أموال الأوقاف الاستثمار الأمثل، وفق مقاصد الشريعة الإسلامية، حيث يعد الوقف أداة مهمة تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتنمية المجتمعات».