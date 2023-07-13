مبادرة لجمع 20 مليون عبوة بلاستيكية مستخدمة لمرة واحدة

حدّدت هيئة البيئة - أبوظبي، بالتعاون مع شركائها الرئيسين هدفاً طموحاً، يتمثل في جمع 20 مليون عبوة بلاستيكية مستخدمة لمرة واحدة سنوياً، سيتم إعادة تدويرها من خلال تركيب 70 آلة لاسترداد القناني، و26 حاوية ذكية في المناطق التي تشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور في إمارة أبوظبي، مثل الكورنيش ومطار أبوظبي والمراكز الرياضية ومراكز التسوق فضلاً عن المؤسسات الأكاديمية.

وتأتي مبادرة استرداد القناني في إطار الحملة المجتمعية التي أطلقتها الهيئة «معاً نحو الصفر»، ضمن سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، التي تم الإعلان عنها في عام 2020، وتهدف إلى تحقيق صفر نفايات من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة وصفر انبعاثات كربونية دون ترك أي أثر يذكر على التنوع البيولوجي.

ونظمت الهيئة حفلاً للإعلان عن هذه المبادرة، استضافته مجموعة الدار، بحضور الأمين العام للهيئة، الدكتورة شيخة سالم الظاهري، وعدد من الشركاء الرئيسين للهيئة.

وقالت الظاهري: «اكتشفنا على مر السنين الضرر الذي تسببه المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة على النظم البيئية البرية والبحرية، وعلى صحة الإنسان، فضلاً عن أنها تستغرق مئات السنين حتى تتحلل، لذلك أطلقنا سياسية أبوظبي للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي، التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة.

واليوم وفي إطار تنفيذ هذه السياسة ننشر العديد من آلات استرداد القناني القائمة على الحوافز، بالإضافة إلى الحاويات الذكية التي سيتم توفيرها في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء أبوظبي، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين الذين دعموا تنفيذ السياسة منذ إطلاقها».