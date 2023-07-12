طقس صحو إلى غائم جزئيا .. ودرجات الحرارة تميل للانخفاض غدا

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال، وتميل درجات الحرارة للانخفاض خاصة غرباً، ورطب ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار غرباً.

الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية و شمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س .

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:14 والمد الثاني عند الساعة 21:43، والجزر الأول عند الساعة 14:32 و الجزر الثاني عند الساعة 05:22.

بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 07:27 والمد الثاني عند الساعة 17:48، والجزر الأول عند الساعة 12:36 والجزر الثاني عند الساعة 01:18 .

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 30 85 25

دبي 40 33 75 30

الشارقة 41 29 85 25

عجمان 39 32 80 35

أم القيوين 39 28 80 30

رأس الخيمة 40 31 70 25

الفجيرة 34 29 80 45

العـين 44 29 55 20

ليوا 44 27 90 25

الرويس 38 28 95 25

السلع 39 30 85 20

دلـمـا 37 31 85 25

طنب الكبرى 36 32 90 35

طنب الصغرى 36 32 90 35

أبو موسى 36 32 90 35