شرطة الشارقة تطلق مبادرة "اختبار اليوم الواحد" للحصول على رخصة القيادة

أطلقت إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة اليوم مبادرة استباقية بعنوان "اختبار اليوم الواحد" التي تستهدف مجندي الخدمة الوطنية وخريجي الثانوية العامة من خلال دمج اختبار الحصول على رخصة القيادة "المبدئي والمدينة" معاً في يوم واحد عوضاً عن الحضور عدة أيام، و ذلك ضمن جهود القيادة العامة في تعزيز رضا المتعاملين وإسعادهم.

وأكد مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين العقيد خالد محمد الكي حرص شرطة الشارقة على تطوير واستدامة خدماتها للمتعاملين وتعزيز التحول الذكي من خلال تقديم خدمات تفوقتوقعات المتعاملين وتمكينهم من ‏إنجاز معاملاتهم بكل سهولة وصولاً إلى رضا المتعاملين ‏وإسعادهم.

وكشف العقيد الكي عن بدء ‏تفعيل المبادرة الجديدة والتي تستمر حتى نهاية سبتمبر الجاري بحيث سيتسنى للراغبين في الحصول على خدمة إصدار رخصة قيادة جديدة من مجندي الخدمة الوطنية وخريجي الثانوية العامة من إنجاز معاملتهم في زمن قياسي لا يتعدى عمل يوم واحد مشيراً إلى أن الخدمةستكون على مرحلتين: إلكترونية وحضورية.

وأوضح أن المرحلة الأولى ستكون إلكترونياً دون الحضورالشخصي وذلك من خلال تطبيق وزارة الداخلية (MOI)،وتتضمن فتح ملف إصدار رخصة قيادة جديدة وحضورالحصص النظرية وبعد اجتياز الاختبار النظري إلكترونياً يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية (حضورياً) وتتضمن الحصص التدريبية العملية وبعد اجتياز الشروط التدريبية المقررة للاختبار العملي وفق ما هو مشروط في أجندة عمل معاهد تعليم السياقة سيتم تحديد موعد الاختبار النهائي - المبدئي والمدنية -الذي يكون خلال يوم واحد عوضاً عن الحضور عدة أيام.

ودعت شرطة الشارقة مجندي الخدمة الوطنية وخريجي الثانوية العامة إلى الاستفادة من المبادرة التي ستستمر حتى نهاية سبتمبر 2023م واختصار الوقت والجهد في الحصول على رخصة القيادة.

