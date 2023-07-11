ضمن "الفارس الشهم2".. محافظ اللاذقية يزور مشروع الـ1000 وحدة سكنية مسبقة الصنع

تفقد محافظ محافظة اللاذقية السورية، المهندس عامر هلال، أمس، أعمال الإنشاءات الجارية في مشروع الـ1000 وحدة سكنية "مُسبقة الصنع"، التي يقوم بتجهيزها وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المشارك ضمن عملية "الفارس الشهم 2"، التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع، بهدف إيواء العائلات السورية المتضررة جراء زلزال 6 فبراير في عددٍ من مدن المحافظة.

كما قام محافظ اللاذقية يرافقه محمد خميس الكعبي، رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي في سوريا، بزيارة تفقدية إلى عددٍ من المدارس التي يشرف "الهلال الأحمر الإماراتي" على صيانتها ضمن مبادرة "مدرستي هويتي" والهادفة إلى تطوير وصيانة 40 مدرسة.

وأشاد "محافظ اللاذقية" بمستوى الإنجاز في أعمال الإنشاءات الجارية في مشروع 1000 وحدة سكنية "مُسبقة الصنع" والتي تعد جزءا من جسور الخير والمحبة عبر عملية "الفارس الشهم 2 " بهدف إيجاد حلول سريعة ومبتكرة للأسر التي فقدت منازلها، عن طريق إنشاء وحدات سكنية مؤقتة، إلى جانب الدعم الإغاثي والإنساني المتواصل في الكثير من المبادرات الآخرى من أجل التخفيف من معاناة متضرري الزلزال.

بدوره، أكد محمد خميس الكعبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ماضية في أداء رسالتها الإنسانية تجاه الشعب السوري الشقيق، موضحاً أن "مدرستي هويتي" تُعد أحدث مبادرات "الفارس الشهم 2" التي تستهدف تطوير وصيانة 40 مدرسة تضررت جراء الزلزال، وصيانتها وفقاً لأفضل المعايير الفنية بالإضافة إلى تجهيز الفصول الدراسية قبيل بدء العام الدراسي الجديد 2023 – 2024.

جدير بالذكر، أن "عملية الفارس الشهم 2 " تمثل إحدى أهم صور الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات بتوجيهات من القيادة الرشيدة، للشعب السوري؛ إذ تم خلالها تسيير 186 طائرة و3 سفن مُحملة بالمواد الغذائية الاساسية والادوية والمستلزمات الطبية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مرحلة التعافي لصالح الشعب السوري الشقيق.