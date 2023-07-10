14 معلومة عن كيفية الحصول على دعم الكهرباء لمالكي المزارع من ذوي الدخل المحدود

تبدأ وزارة تنمية المجتمع خلال الشهر الحالي تنفيذ أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بدعم المواطنين أصحاب المزارع من ذوي الدخل المحدود الذي يهدف الى تخفيف الأعباء المالية المتعلقة بتعرفة الكهرباء للمسجلين ضمن الشركة، وذلك وفقا لعدد من الاشتراطات التي أعلنت عنها الوزارة.

ويأتي دعم أصحاب المزارع من ذوي الدخل المحدود ضمن حزمة من المبادرات الاجتماعية المختلفة التي تشكل إطار متكامل للدعم الاقتصادي والاجتماعي لمواطني الدولة من ذوي الدخل المحدود وتمكينهم من مواجهة التضخم وغلاء المعيشة وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.

وحددت وزارة تنمية المجتمع الشروط والوثائق المطلوبة للتقدم بالحصول على الخدمة عبر الموقع الالكتروني للهيئة ضمن 14 معلومة تشرح تفاصيل الحصول على الدعم تتضمن ما يلي:

1- أن يكون مالك المزرعة من مواطني دولة الإمارات.

2- يطبق الدعم على المزارع المسجلة لدى "شركة الاتحاد للماء والكهرباء" فقط.

3-أن يكون مالك المزرعة، إما من مستفيدي الدعم الاجتماعي الاتحادي أو المحلي، أو من ذوي الدخل المحدود أي من يبلغ إجمالي دخل الزوجين أقل من 25 ألف.

4-يطبق دعم الاستهلاك على فاتورة الكهرباء فقط، ويستبعد رسوم ايجار العداد والرسوم الأخرى.

5-يتم احتساب الاستهلاك الشهري الفعلي للمستفيدين، وسيتم تخصيص دعم بقيمة 8 آلاف و 400 درهم سنوياً لكل مستفيد، أي ما يعادل 2500 كيلووات/ساعة كحد أقصى شهرياً.

6- يتم منح الدعم على أساس شهري ولا يجوز ترحيله من شهر لآخر ولا يمنح بأثر رجعي.

7-تحول وزارة تنمية المجتمع المبالغ المترتبة بشكل شهري لحساب شركة الاتحاد للماء والكهرباء، ليتم استقطاع المبلغ من الفاتورة الشهرية.

8-يمكن للمستفيد الاطلاع على مبلغ الدعم من خلال فاتورة الاستهلاك الشهري للمزرعة أو عن طريق قنوات الخدمة لشركة الاتحاد للماء والكهرباء.

9-سيتم منح المالك مساعدة لمزرعة واحدة فقط ولرقم حساب خاص بعداد واحد فقط في حال كان لدى المزرعة أكثر من حساب.

10-يجب التأكد ألا يتم استخدام المزرعة لأغراض تجارية.

11- سيتم صرف قيمة الدعم الأعلى، في حال كان المالك يتلقى دعماً آخر للكهرباء من الوزارة أو من الجهات المحلية.

12- يجب على مالك المزرعة تسجيل بيانات الهوية الإماراتية لدى شركة الاتحاد للماء والكهرباء، ومن ثم التقديم على الدعم عبر الموقع الالكتروني للوزارة.

13- سيتم التنسيق بين وزارة تنمية المجتمع وشركة الاتحاد للماء والكهرباء واعتماد قوائم المستحقين بشكل شهري ابتداءً من تاريخ 07 من كل شهر.

14-سيتم إيقاف الدعم في حالة إغلاق حساب المزرعة لدى شركة الاتحاد للماء والكهرباء، ولا يتم تفعيل الدعم لأي حساب جديد لنفس المتعامل إلا عن طريق وزارة تنمية المجتمع.

الوثائق المطلوبة

1. بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول.

2. شهادة الراتب لكل من رب الأسرة والزوجة.

3. سندات العقارات مثل عقود الإيجار.

4. التراخيص التجارية التي يتم فيها تسجيل مقدم الطلب وزوجته كمالك/شريك وأرباح التراخيص التجارية.

5. مستندات أخرى تتعلق بدخل الأسرة.

