سفارة الدولة في اليابان تناشد المواطنين بتوخي الحذر

سفارة الدولة في طوكيو تناشد مواطني الدولة المتواجدين في اليابان، بضرورة توخي الحيطة والحذر نظراً لسوء الأحوال الجوية في جزيرة كيوشو وكل من منطقة Fukuoka و Saga و Oita والتي ستستمر حتى يوم الغد الثلاثاء، كما حذرت وكالة الأرصاد اليابانية بأن موجة الأمطار سوف تتحرك باتجاه الشمال الشرقي لجزيرة هونشو الرئيسية في اليابان، علما بأن هذا أعلى تحذير تصدره الوكالة من المستوى الرابع.

‏وتنوه سفارة الدولة إلى ضرورة اتباع إرشادات السلامة الصادرة من السلطات اليابانية والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ على الارقام التالية: الحالات الطارئة: 819059663000+ أو +97180024