3.5 مليارات درهم حجم إيرادات القنوات الرقمية لـ «طرق دبي»

أكد المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، أن إحصاءات وإنجازات القنوات الرقمية في الهيئة، شهدت نمواً كبيراً عام 2022، مقارنة بعام 2021، سواء في أعداد المعاملات والمستخدمين، أو في الإيرادات المحصلة من خلالها، إذ بلغ حجم المعاملات عبر القنوات الرقمية 814 مليون معاملة، مقارنة بـ676 مليوناً عام 2021، بنسبة نمو 20%، وارتفع حجم الإيرادات بنحو 3.5 مليارات درهم، بنسبة نمو 10% على العام السابق، وارتفع عدد المستخدمين المسجلين لدى الهيئة بنسبة 30%، ليصل إلى 1.3 مليون مستخدم، فيما تجاوز عدد المعاملات على التطبيقات الذكية 3.7 ملايين معاملة، بزيادة بلغت 197%.

وقال الطاير إن تطبيق مبادئ المرونة في إدارة المشاريع المعنية بالتحول الرقمي، أسهم في تحقيق هذه النتائج الإيجابية، من خلال تعزيز التواصل مع الإدارات، وسرعة الاستجابة للمتغيرات التقنية، ووضع مجموعة من الأهداف الطموحة، حيث جرى تخطيط أكثر من 20 مليون رحلة العام الماضي، باستخدام المواصلات العامة عبر تطبيق (سهيل)، بنسبة ارتفاع 174%، مقارنة بعام 2021، وارتفع عدد مستخدمي التطبيق بنسبة 73% مقارنة بين العامين.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة تمتلك قنوات مختلفة لتقديم الخدمات الرقمية، من أهمها: التطبيقات الذكية، حيث جرى إطلاق عدد من الخدمات الجديدة والمزايا المهمة خلال عام 2022، أبرزها خدمة «بيع وشراء مركبة» التي تمكن المتعاملين من إتمام عملية البيع أو الشراء دون الحاجة للحضور الشخصي، وفازت هذه الخدمة بجائزة الإمارات للابتكار عن فئة أفضل ابتكار لأتمتة الإجراءات الحكومية، وإطلاق حزمة من التحسينات على خدمات المواقف، تتضمن خدمة دفع تعرفة المواقف من خلال تطبيق: (Apple Pay)، وسجلت أكثر من 2.2 مليون معاملة منذ إطلاقها، كما شملت التحسينات تفعيل تنبيهات للمتعاملين خلال الأيام المجانية للمواقف في الإجازات والعطلات الرسمية لرفع نسبة الشفافية مع المتعاملين، ووفرت خاصية إضافة ملكية المركبة في محفظة: «Apple Pass»، التي تسهل على المتعاملين الوصول للبطاقة من خلال عرضها افتراضياً عند الطلب.

ويعد المتحدث الآلي «محبوب»، الذي أطلقته الهيئة عام 2018، أول تطبيق لتقنيات الذكاء الاصطناعي في الهيئة، وإحدى المنصات الرئيسة لتقديم خدمات الهيئة عبر القنوات الرقمية المختلفة، مثل التطبيقات الذكية والموقع الإلكتروني وتطبيق واتس أب، ويقدم 364 خدمة، ونفذ «محبوب» أكثر من مليوني محادثة خلال عام 2022، أهمها دفع رسوم المواقف عبر واتس أب، وخدمات تجديد رخصة القيادة وملكية المركبة، وطلب توصيل البطاقة الجديدة للمتعامل.

• 20 % زيادة في حجم المعاملات، و30% في عدد مستخدمي الخدمات الرقمية.

• 197 % نمو المعاملات على التطبيقات الذكية، بواقع 3.7 ملايين معاملة.

• 20 مليون رحلة جرى تخطيطها عبر «سهيل»، بنمو 174% على 2021.

• 2 مليون محادثة عبر المتحدث الآلي «محبوب» العام الماضي.