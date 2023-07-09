طقس صحو إلى غائم جزئيا نهارا ورطب ليلا

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبر أحياناً نهاراً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح الإثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً .

الرياح : جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س .

الخليج العربي: خفيف فيما يحدث المد الأول عند الساعة 19:11 والمد الثاني عند الساعة 06:37، والجزر الأول عند الساعة 12:03 والجزر الثاني عند الساعة 01:05 .

بحر عمان: متوسط، يضطرب أحياناً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:59 والمد الثاني عند الساعة 04:40، والجزر الأول عند الساعة 08:33 والجزر الثاني عند الساعة 22:16.