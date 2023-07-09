أحمد بن محمد: نشكر فرق العمل في بلدية دبي على مبادرة شواطئ السباحة الليلية

شكر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام فرق العمل في بلدية دبي على مبادرة شواطئ السباحة الليلية والحرص على توفير هذه التجربة لأصحاب الهمم من خلال كوادر متخصصة مع تبني تقنيات ذكية لضمان راحة وسلامة جميع المرتادين.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر": "نشكر فرق العمل في بلدية دبي على مبادرة شواطئ السباحة الليلية والحرص على توفير هذه التجربة لأصحاب الهمم من خلال كوادر متخصصة مع تبني تقنيات ذكية لضمان راحة وسلامة جميع المرتادين … خطوة جديدة تعكس مساعي دبي لترسيخ مكانتها كأفضل مدينة للعيش في العالم عبر مبادرات نوعية ومشاريع تُسعد المجتمع".