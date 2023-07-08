«الوطنية للانتخابات» تعتمد قوائم الهيئات الانتخابية لـ «الوطني 2023»

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات قوائم الهيئات الانتخابية لجميع إمارات الدولة، لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، التي ضمت 398 ألفاً و879 عضواً، لتشهد زيادة بنسبة تصل إلى 18.1% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية لعام 2019، التي بلغ عدد أعضائها 337 ألفاً و738 مواطناً ومواطنة.

وحظيت المرأة الإماراتية بحضور مميز في القوائم الانتخابية لعام 2023 بنسبة تصل إلى 51%، مقابل نسبة الذكور التي بلغت 49%.

كما تميّزت القوائم المعلنة بمشاركة كبيرة من الشباب، بلغت نسبتهم في قوائم عام 2023 (من الفئة العمرية 21 عاماً ولغاية 40 عاماً) 55% من إجمالي قوائم الهيئات الانتخابية، حيث يشكل الشباب من عمر 21 عاماً إلى 30 عاماً نسبة 29.89%، فيما تبلغ الفئة العمرية من 31 عاماً إلى 40 عاماً نسبة 25.11%، وهو ما يفسح المجال لمشاركة واسعة من الشباب الإماراتي في العملية الانتخابية لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي.

وتضم قوائم الهيئات الانتخابية الواردة للجنة الوطنية للانتخابات من دواوين أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وحسب التوزيع الجغرافي لها 126 ألفاً و779 عضواً في إمارة أبوظبي، و73 ألفاً و181 عضواً في إمارة دبي، و72 ألفاً و946 عضواً في إمارة الشارقة، و12 ألفاً و600 عضو في إمارة عجمان، و7577عضواً في إمارة أم القيوين، و62 ألفاً و197 عضواً في إمارة رأس الخيمة، و43 ألفاً و599 عضواً في إمارة الفجيرة.

وأكد وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، عبدالرحمن بن محمد العويس، أن الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، يشكل الركيزة الرئيسة لمواصلة التطور والارتقاء بالتجربة البرلمانية في دولة الإمارات.

وقال إن الإعلان عن الهيئات الانتخابية يشكل محطة جديدة ومهمة في مسيرة العمل، لتنظيم عملية انتخابية وفق أرقى المعايير، وبما يتناسب مع تطلعات المجتمع الإماراتي، ويحافظ على المكتسبات التي تمكنت من خلالها دولة الإمارات من تقديم نموذج عمل برلماني يحتذى، يقوم على نهج الشورى والمشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار.

المشاركة في العملية الانتخابية

وفقاً لأحكام التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للانتخابات أخيراً، يحق لكل مواطن ورد اسمه في قوائم الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، المشاركة في العملية الانتخابية، إما كناخب لانتخاب من يمثله في المجلس الوطني الاتحادي، أو كمرشح في حال توافر الشروط القانونية للترشح فيه، مع التأكيد على أن لكل ناخب ممارسة حق الانتخاب بنفسه، ويُحظر التصويت بالوكالة، كما أن لكل ناخب صوتاً واحداً، ولا يجوز له انتخاب أكثر من مرشح واحد عن الإمارة التي ينتمي إليها.

آلية البحث عن اسم الناخب

دعت اللجنة الوطنية للانتخابات المواطنين للتحقق من ورود أسمائهم في قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات 2023، حيث توفر مجموعة متنوّعة من الطرق للتحقق من ورود الاسم ضمن قوائم الهيئات الانتخابية لهذا العام، عبر زيارة الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة الوطنية للانتخابات https://uaenec.ae، أو عبر التطبيق الذكي المعنون «اللجنة الوطنية للانتخابات» الموجود على متجري أبل ستور وغوغل بلاي، أو بالتواصل مع مركز اتصال اللجنة الوطنية للانتخابات على الرقم (600500005).

ويستطيع المواطن البحث عن الاسم بوساطة نظام الرد الآلي في مركز الاتصال، من خلال رقم الهوية، أو التحدث مباشرة مع موظف المركز، كما يمكن زيارة مقار لجان الإمارات المنتشرة في جميع إمارات الدولة، للتأكد من ورود الاسم في القوائم الانتخابية الخاصة بالإمارة التي ينتمي إليها.

• 55 % نسبة الشباب (من 21 إلى 40 عاماً) من إجمالي قوائم الهيئات الانتخابية.

التعليمات التنفيذية لانتخابات «الوطني»

تستعد الإمارات لانطلاق النسخة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، التي تعزز من خلالها تجربة التمكين السياسي، بما يواكب مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها الدولة في المجالات كافة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

ومع بدء العد التنازلي للنسخة الخامسة من الانتخابات تبرز الخصوصية التي استطاعت الإمارات أن تعكسها على تجربتها في التمكين السياسي التي تتسم بمجموعة من الخصائص، أبرزها أنها تعبر عن خصوصية الدولة الحضارية والمجتمعية، وتستفيد من موروث هائل من الخبرة المتراكمة على مدار سنوات من التجربة الاتحادية التي وضعت بذور التشاور والحوار، واتخذت منه منهجاً للتواصل والنقاش، لهذا فإن الانتخابات السابقة والمقبلة تمثل نموذجاً للتمكين السياسي الناجح الذي يعبر عن موروث المجتمع الحضاري والمعرفي والثقافي.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد أصدرت قرارها رقم 25 لسنة 2023، في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وذلك في إطار الاستعدادات لتنظيم الدورة الخامسة للانتخابات، وبما يضمن تنفيذها بأعلى درجات الدقة والشفافية والنزاهة.

وتشكل التعليمات التنفيذية للانتخابات الإطار التنظيمي للعملية الانتخابية في جميع مراحلها وإجراءاتها، وتشتمل على 69 مادة مقسمة على تسعة فصول، تتضمن كل ما يتعلق بتحديد اللجان التي ستقوم على تنفيذ الانتخابات، وقواعد الانتخاب، وبيان حقوق وواجبات الناخبين والمرشحين، والمخالفات الانتخابية، والجزاءات المقررة لها، والطعون الانتخابية، وإجراءات الفرز وإعلان النتائج.

وتضمنت التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 تعديلات وإضافات جديدة

عدة، بناء على دراسة وتقييم الدورات الانتخابية السابقة، وأهمها إضافة نظام التصويت عن بُعد، وهو نظام تصويت ذكي يتيح للناخب الإدلاء بصوته من أي مكان يوجد فيه، سواء داخل الدولة أو خارجها، بوساطة التطبيقات الرقمية التي تقررها اللجنة الوطنية للانتخابات.

ووفقاً للتعليمات، فإنه لن تكون هناك مراكز انتخاب في البعثات الدبلوماسية، وسيتمكن الناخب الموجود خارج الإمارات من الإدلاء بصوته عن بُعد، ابتداء من أول أيام فترة التصويت المبكر حتى انتهاء يوم الانتخاب الرئيس، كما تم استحداث نظام التصويت الهجين، وهو نظام تصويت مختلط، يجمع بين نظام التصويت عن بُعد، ونظام التصويت الإلكتروني، في مقار مراكز الانتخاب التي تحددها اللجنة الوطنية للانتخابات.