الإمارات تساهم بـ 25 مليون يورو لإنشاء مستشفي جديد للأطفال في كوسوفو

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء جمهورية كوسوفو ألبين كورتي العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في عدة مجالات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

وأبلغ سموه رئيس وزراء جمهورية كوسوفو ألبين كورتي خلال الاتصال الهاتفي أن دولة الإمارات وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " سوف تساهم ب 25 مليون يورو لانشاء مستشفي جديد للأطفال في كوسوفو.

وأعرب ألبين كورتي عن امتنانه وتقديره لدولة الإمارات على هذه المبادرة الكريمة التي تعزز من جودة حياة أطفال كوسوفو.

و استعرض سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء جمهورية كوسوفو ألبين كورتي ، مخرجات زيارة العمل التي قام بها سموه إلى كوسوفو شهر أبريل الماضي ودورها في تعزيز التعاون بين البلدين لخدمة أهدافهما التنموية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال على العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وكوسوفو وحرص البلدين الصديقين على تطوير التعاون المشترك في القطاعات كافة.