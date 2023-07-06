إطلاق خدمة حجز المواعيد المجانية المسبقة لزيارة متاحف مجمع القرآن

أطلق مجمع القرآن الكريم بالشارقة، اليوم، خدمة حجز المواعيد المجانية المسبقة، لزيارة متاحفه لجميع الفئات العمرية عبر منصة الشارقة الرقمية، ليمنح الزوار الفرصة لخوض تجارب معرفية وعلمية، تمكنهم من استكشاف الكنوز القرآنية، والتاريخية، والإرث الحضاري والإسلامي، إضافة إلى الحقائق الكونية العلمية، باستخدام أحدث التقنيات الذكية.

وقال رئيس المجمع الدكتور خليفة بن مصبح الطنيجي: إن إطلاق خدمات حجز المواعيد والزيارات المجانية المسبقة، تأتي في إطار استراتيجية المجمع، الهادفة إلى تطوير نظام الخدمات، وإتاحة الفرصة للزوار للقيام برحلة استكشاف معرفية في رحاب القرآن الكريم وحقائقه العلمية والكونية، ومخطوطاته النادرة التي يعود تاريخها إلى أكثر من 1300 عام، والإرث الحضاري الذي تفخر به الأجيال على مر العصور.

وأوضح أن الزوار سيتمكنون من حجز المواعيد المسبقة عبر منصة الشارقة الرقمية، الشريك الاستراتيجي للمجمع، والتي توفر كافة التسهيلات والمعلومات المطلوبة لحجز مواعيد الزيارات المسبقة، أو عند الوصول.

وأضاف: يشكل مجمع القرآن الكريم فرصة لزواره، لخوض تجربة مميزة تحاكي الماضي والمستقبل، عبر استكشاف العديد من الحقب التاريخية عن القرآن وعلومه، وتطور كتابة المصحف الشريف بتطور التقنيات الحديثة، والكون والإنسان، إلى جانب العديد من الأنشطة التعليمية التي تعزز دور الشارقة الثقافي والمعرفي.

من جانبه، قال الأمين العام للمجمع الدكتور شيرزاد عبد الرحمن طاهر: إن إطلاق خدمة المواعيد تأتي لتنظيم الزيارات وفق أفضل الممارسات التي من شأنها أن تتيح زيارة المتاحف بسهولة، للاطلاع على مقتنياتها وكنوزها النادرة في رحلة متحفية فريدة وشاملة.

وأضاف أن مجمع القرآن أحد أبرز المعالم العلمية والمعرفية في إمارة الشارقة، وتصميمه المعماري الاستثنائي يعد إنجازاً هندسياً ملهماً بقبابه الثمانية الكبرى التي تشكل متاحف المجمع، مشيراً إلى دوره العلمي في علم القراءات والإجازات القرآنية بالروايات المختلفة بأسانيد متصلة إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وإعداد الدراسات والبحوث في التفسير، ومناهج إفراد القراءات، والكثير من المشروعات البحثية والعلمية والمكتبة التخصصية الفريدة من نوعها في علم القراءات والقرآن الكريم وعلومه.