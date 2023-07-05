«الوزاري للتنمية» يناقش النظام البديل لـ «مكافأة الخدمة»

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي.

وناقش الاجتماع أنظمة وسياسات حكومية مرتبطة بالنظام الاختياري البديل لنظام مكافأة الخدمة، ومنظومة البت في الشكاوى العُمالية، وآليات تفعيل سوق الكهرباء. وناقش أنظمة وسياسات مرتبطة بقانون الموارد البشرية الحكومية الاتحادية في مجال التحفيز وأنماط العمل واللوائح الداخلية لمجمع كليات التقنية العليا، ومستجدات في مجال ترخيص ومستوى الامتثال في المدارس الخاصة، وإدارة الأرباح غير المتسلّمة من المساهمين في شركات المساهمة العامة وشركات الوساطة، ونتائج تنظيم نشاط مشغل منصة التمويل الجماعي. كما ناقش المجلس الإجراءات المقترحة للابتعاث في برنامج التمريض، ورفع مستوى الامتثال الضريبي، وتعديلات مقترحة على تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، والجزاءات الإدارية له، إضافة إلى طلب المجلس الوطني الاتحادي الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة الحكومة بشأن الطفولة والتعليم المبكر»، وتوصياته حول موضوع «تنظيم العمل التطوعي».