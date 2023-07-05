4 جامعات إماراتية ضمن الـ 100 الأفضل آسيوياً   

حلت أربع جامعات إماراتية ضمن أفضل 100 جامعة في آسيا، حسب أحدث تصنيف لمؤسسة «تايمز» للتعليم العالي للجامعات الآسيوية، حيث تبوأت جامعة الإمارات المركز 40، فيما حلت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الشارقة في المركزين 45 و45 مكرر، بينما جاءت جامعة أبوظبي في المركز 59.

ويعتمد التصنيف على 13 مؤشر أداء دقيقاً تقيس أداء المؤسسة الأكاديمية في مختلف المجالات، بما فيها التدريس والبحث ونقل المعرفة وأهميتها وفق المنظور الدولي.

وشمل التصنيف أكثر من 669 جامعة تضم مؤسسات جامعية من 31 دولة وإقليماً، وتصدرت اليابان القائمة برصيد 117 جامعة في الترتيب، بينما جاءت الصين في المرتبة الثانية بـ95 مؤسسة، وحلت الهند ثالثة في أكثر الدول تمثيلاً مع 75 جامعة، فيما احتلت الجامعات الصينية قائمة الجامعات الـ10 الأفضل برصيد أربع جامعات، تلتها هونغ كونغ برصيد ثلاث جامعات واليابان بجامعتين، إضافة إلى جامعة من سنغافورة.

وبحسب التصنيف الأخير تقدمت جامعة الإمارات 20 مركزاً عن تصنيف العام الماضي، حيث انتقلت من المركز 60 إلى المركز 40 في ترتيب جامعات آسيا.

كما تقدمت جامعة الشارقة 27 مركزاً، منتقلة من المركز 72 إلى 45 في ترتيب الجامعات، ودخلت جامعة أبوظبي القائمة.

وقال النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات ورئيس لجنة مسرعات التصنيف الدولي، الأستاذ الدكتور أحمد علي مراد، إن حلول جامعة الإمارات في المرتبة الأولى محلياً والـ40 على مستوى آسيا يعكس تميزها وريادتها في معايير التقييم لهذا التصنيف.

وأضاف أن الجامعة تحرص على التميز الأكاديمي والتعليمي من خلال استخدام أفضل الممارسات البحثية والتعليمية.

من جهته عبر مدير جامعة أبوظبي، البروفيسور غسان عواد، عن سعادته بتحقيق الجامعة إنجازاً جديداً ضمن تصنيف التايمز للتعليم العالي الشهير، وارتقائها إلى مركز متقدم على مستوى آسيا لعام 2023، وهو إنجاز يجسد نجاح جامعة أبوظبي في ترسيخ مكانتها مؤسسة أكاديمية رائدة في القارة الآسيوية، حيث تمكنت من خوض المنافسة مع مجموعة واسعة من الجامعات المرموقة في قطاع التعليم العالمي.