حمدان بن محمد يدعو الطفل الكويتي بدر لزيارة دبي

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بدعوة للطفل الكويتي بدر لزيارة دبي مع عائلته، وقال سموه عبر منصات التواصل الاجتماعي «اللي يعرف الطفل بدر يقله اني اوجه له دعوة هو وأهله لزيارة دبي لمشاهدة برج خليفة ووجهات دبي الجميلة».

وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد تداولت في الساعات الماضية فيديو لطفل كويتي أعرب عن حلمه في زيارة برج خليفة في دبي، وردا على سؤال وجه له من صحيفة «القبس» الكويتة حول المكان الذي يرغب بزيارته مع والده قال الطفل بدر «ارغب بزيارة برج خليفة، في دبي».