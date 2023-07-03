قائد شرطة الشارقة يستقبل الطالب محمد المزيني الأول على مستوى الدولة بمعدل 100%

استقبل قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، صباح اليوم بمكتبه، الطالب المتفوق محمد أسامة وليد المزيني ووالده، الحاصل على الترتيب الأول على مستوى الدولة بمعدل 100%، في الثانوية العامة في القسم العلمي، لتكريمه لتفوقه المتميز في التحصيل العلمي.

وهنأ اللواء سيف الزري الشامسي الطالب محمد المزيني لتميزه بهذا النجاح الذي يعد خلاصة جهد ومثابرة والاجتهاد في التحصيل العلمي، متمنياً له المزيد من التميز والنجاح، وتحقيق ما يصبو إليه في مسار مستقبله العلمي والمهني.

وأكد قائد عام شرطة الشارقة أن هذا التكريم يأتي ضمن منهجية شرطة الشارقة وحرصها على دعم شريحة الطلبة كونهم جيل المستقبل، مشيراً إلى أن التعليم هو الأساس في تقدم وتطور الأمم والارتقاء بمستقبل مشرق، مشيداً بجهود القيادة في مجال التعليم، التي لا تدخر جهداً لتوفير كافة الإمكانات من أجل نجاح الطلبة وحصولهم على أعلى المستويات الدراسية والتعليمية، داعياً كافة الطلبة بالتسلح بالعلم والمعرفة، وأن يكونوا جزءاً من العملية التنموية في بناء الوطن.‎

من جانبه أعرب الطالب المزيني عن سعادته بهذا التكريم، مشيداً باهتمام قائد عام شرطة الشارقة وحرصه تشجيع أبنائه الطلبة بالاستمرار على نهج التفوق والتميز في المجالات العلمية.