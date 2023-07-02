طقس صحو إلى غائم جزئيا غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبر أحياناً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

الرياح: جنوبية غربية – شمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً غرباً نهاراً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:18 والمد الثاني عند الساعة 00:34، والجزر الأول عند الساعة 07:42 والجزر الثاني عند الساعة 18:07 .

بحر عمان: خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:10 والمد الثاني عند الساعة 20:56، والجزر الأول عند الساعة 15:50 والجزر الثاني عند الساعة 03:49 .