جامعة دبي تتلقى طلبات المنح الدراسية باسم «حمدان بن راشد»

بدأت جامعة دبي في استقبال طلبات المنح الدراسية من الطلبة المتفوقين الكاملة للعام الأكاديمي الجديد، ضمن منحتها السنوية التي قررتها باسم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وتأتي هذه المنح الدراسية الكاملة، وعددها ثلاث، تخليداً لذكرى الراحل الذي قدم مسيرة حافلة بالعطاء على الصعيد الوطني. وأعلنت عن فتح باب التسجيل وتقديم طلبات المنح للمتفوقين، وحددت الرقم المجاني 800863 للتواصل مع المتقدمين للتسجيل في هذه المنح وغيرها من المنح. وتقدم الجامعة المنح السنوية للطلبة المتفوقين، الذين حصلوا على 98% وما فوق في الثانوية العامة.