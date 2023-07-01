الأطفال القادمون إلى مطار دبي يدشنون منصاتهم الجديدة

استقبلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ممثلة بمأموري جوازات دبي، أول فوج أطفال قادمين عبر مطار دبي الدولي، بمجموعة من الشخصيات الكرتونية المحببة لهم، وهم «سالم» و «سلامة »، إضافة إلى الشخصية الكرتونية المفضلة جداً للأطفال، والتي باتت رمزاً لمهرجان دبي للتسوق (مدهش)، و(دانة)، حيث تم اصطحابهم من باب الطائرة إلى منصة الجوازات الخاصة بهم لختم جوازاتهم بأنفسهم، كما تم تقديم الهدايا التذكارية لهم، والتقاط الصور والفيديوهات.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري، أن «إقامة دبي»، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، أرادت أن يكون افتتاح المنصات افتتاحاً غير مألوف، وخارجاً عن الأطر الرسمية والاعتيادية، فتقرر أن تكون أول مجموعة أطفال تطأ أقدامها أرض المطار هي التي تدشّن المنصات، لافتاً إلى أن هذه الحفاوة في استقبال الأطفال من «مأموري جوازات مطارات» دبي ستتواصل طوال أيام المهرجان، وعلى مدار العام، لأنها جزء لا يتجزأ من عاداتنا وتقاليدنا في الترحيب بالضيف.

وأضاف أن الإدارة العامة دشّنت المنصة الأولى في مبنى 3 في عيد الفطر، وحققت نجاحاً لافتاً، حيث بلغ عدد مستخدميها من الأطفال حتى الآن نحو 11 ألف طفل، مشيراً إلى أن المنصات تتميز بتصميم رائع، يجمع بين التراث الإماراتي الأصيل والنهضة العصرية والحضارية التي تشهدها الإمارة، حيث الجمل ورجل الفضاء يشيران إلى تراث الإمارات، ونهضتها، وطموحاتها المستقبلية.

وكان أول فوج من الأطفال القادمين إلى دبي هم من دشنوا في أول أيام عيد الأضحى المبارك منصاتهم الجديدة في صالات القادمين في مبنى 1 ومبنى 2 في مطار دبي الدولي، كي يخوضوا تجربة جميلة، تتمثل في ختم جوازات سفرهم بأنفسهم، ما يخلد صورة دبي ومكانتها في ذاكرتهم الطفولية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي «إقامة دبي» نحو توفير أجواء من البهجة والسرور خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، مقروناً بدعم حملة دائرة الاقتصاد والسياحة، متمثلة بمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التي دشنت النسخة الـ29 من مهرجان دبي للتسوق عبر استقبال الأطفال المسافرين القادمين إلى دبي والترحيب بهم، وإنهاء إجراءات دخولهم في المنصات المخصصة لهم.

• 11 ألف طفل استخدموا المنصة الأولى التي تم افتتاحها في عيد الفطر.