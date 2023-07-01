"إقامة دبي" تستقبل الأطفال القادمين عبر مطار دبي الدولي بمجموعة من شخصياتهم الكرتونية

استقبلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ممثلة بمأموري جوازات دبي أول فوج أطفال قادمين عبر مطار دبي الدولي بمجموعة من الشخصيات الكرتونية المحببة لهم وهم سالم وسلامة بالإضافة إلى الشخصية الكرتونية المفضلة جدا للأطفال والتي باتت رمز لمهرجان دبي للتسوق "مدهش"، و دانه ، حيث تم اصطحابهم من باب الطائرة إلى منصة الجوازات الخاصة بهم لختم جوازاتهم بأنفسهم، كما تم تقديم الهدايا التذكارية لهم والتقاط الصور والفيديوهات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي "إقامة دبي" نحو توفير أجواء من البهجة والسرور خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك مقروناً بدعم حملة دائرة الاقتصاد والسياحة متمثلة بمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التي دشنت النسخة ال 29 من مهرجان دبي للتسوق وذلك عبر استقبال الأطفال المسافرين القادمين إلى دبي و الترحيب بهم، وإنهاء إجراءات دخولهم في المنصات المخصصة لهم .

وأكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري، أن إقامة دبي وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أرادت أن يكون افتتاح المنصات افتتاحاً غير مألوفاً، وخارج عن الأطر الرسمية والاعتيادية ، فتقرر ان تكون أول مجموعة أطفال تطأ أقدامهم أرض المطار هم من يدشنوا المنصات لافتًا أن هذه الحفاوة في استقبال الأطفال من " مأموري جوازات مطارات " دبي ستتواصل طوال أيام المهرجان وعلى مدار العام لأنها جزء لا يتجزأ من عاداتنا وتقاليدنا بالترحيب بالضيف .

وأضاف أن الإدارة العامة كانت قد دشنت المنصة الأولى في مبنى 3 في عيد الفطر، وحققت نجاحاً لافتاً، حيث بلغ عدد مستخدميها من الاطفال حتى الآن قرابة ال 11 ألف طفل، مشيراً إلى أن المنصات تتميز بتصميم رائع يجمع بين التراث الإماراتي الأصيل والنهضة العصرية والحضارية التي تشهدها الإمارة حيث الجمل ورجل الفضاء يشيران إلى التراث الإماراتي ونهضتها وطموحاتها المستقبلية.

وكان أول فوج من الأطفال القادمين إلى دبي هم من دشنوا في أول أيام عيد الأضحى المبارك منصاتهم الجديدة في صالات القادمين في مبنى 1 ومبنى 2 في مطار دبي الدولي، كي يخوضوا تجربة جميلة تتمثل في ختم جوازات سفرهم بأنفسهم ، مما يخلد صورة دبي ومكانتها في ذاكرتهم الطفولية.

يشار إلى أن إقامة دبي تعتبر من أبرز الجهات الرائدة في مجال إطلاق المبادرات الطموحة والنوعية، التي تنسجم مع توجهاتها واستراتيجياتها الرامية إلى تعزيز حضور ومكانة الإمارات على خارطة أبرز الوجهات العالمية بصفة عامة ودبي بشكل خاص، وذلك بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.